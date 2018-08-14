Жители балашовского района получили бесплатную юридическую помощь

В Балашове и Старохоперском муниципальном образовании состоялись очередные приемы граждан по правовым вопросам, которые были организованы при поддержке депутата Саратовской областной думы Сергея Суровова.

Такая безвозмездная правовая помощь оказывается жителям Саратовской области уже второй год в рамках социального проекта "Мобильные юридические консультации": жители региона, проживающие в отдаленных муниципальных образованиях, имеют возможность получать бесплатную юридическую помощь, не покидая населенный пункт, в котором проживают.

Во встречах с местными жителями, обратившимися за юридической помощью, приняли участие специалисты Юридической клиники СГЮА и Управления социальной поддержки населения Балашовского района.

В рамках приемов гражданам были даны подробные разъяснения по вопросам законности начисления платежей за электроэнергию, оформления земельных участков и недвижимости, предоставления льготных лекарств, а также оказано содействие в подготовке документов для дальнейшего получения социальной поддержки.

По завершении приемов жители Балашовского района выразили благодарность депутату Саратовской областной думы Сергею Суровову за возможность получения бесплатной квалифицированной юридической помощи.

"БП" №№117-118 от 14 августа 2018.