Минздрав РФ намерен ликвидировать дефицит врачей на селе за два года

По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, дефицит врачей первичного звена в сельской местности будет устранен за два года. Как отмечает министр, этому будет способствовать программа по привлечению врачей в сельскую местность "Земский доктор".

"На сегодняшний день она уже помогла привлечь более 29 тысяч молодых специалистов на село, в рабочие поселки, поселки городского типа", - отмечает Скворцова.

При этом нехватка специалистов первичного звена сегодня по всей стране составляет 22 тысячи. По мнению Скворцовой, она будет полностью устранена за два года. Начиная с 2018 года, в федеральном бюджете на реализацию программы предусмотрено 3,2 млрд рублей ежегодно.

"По всей Саратовской области нехватка медицинских специалистов составляет 50%. Врачи ищут, где им предложат большую зарплату, поэтому уходят в другие регионы или меняют сферу деятельности. Конечно, это беда. Решить вопрос можно, заключив соглашения со студентами-медиками, согласно которым во время учебы им выплачиваются прибавки к стипендии, за ними закрепляются рабочие места, на которых, согласно договору, выпускник должен будет какое-то время отработать. Это хорошая практика, которой необходимо заниматься точечно, используя индивидуальный подход к каждому "целевику". Решить данную проблему в целом можно только за счет повышения заработной платы врачам и реализации программ по привлечению молодых специалистов", - считает общественник, журналист Евгений Примаков.

Отметим, что в Саратовской области программа "Земский доктор" работает уже пять лет, за это время в 29 муниципальных районов отправились работать более 250 врачей.

По материалам Интернет-изданий.

"БП" №№117-118 от 14 августа 2018.