В сквере железнодорожников состоялась красочная шоу-программа, посвященная профессиональному празднику людей, связавших свою жизнь с работой на железнодорожном транспорте. К слову сказать, День железнодорожника в нашей стране традиционно отмечается в первое воскресенье августа.

Праздничная программа началась вполне символично с исполнения неофициального гимна российских железнодорожников, где есть, в частности, такие слова: "Матушка - железная дорога,/на тебя надежда, как на бога…". И это вполне оправданно, ведь хорошо известно, что именно со строительством железнодорожных путей и развитием железнодорожного транспорта на рубеже XIX и XX веков начался экономический бум в тогда еще Российской империи.

К слову сказать, сыграла свою положительную роль железная дорога и в экономическом развитии Балашова. Об этом, поздравляя балашовских тружеников стальных магистралей с профессиональным праздником, не преминул заметить глава БМР П.М. Петраков.

Павел Михайлович, в частности, отметил, что железнодорожная отрасль в Балашове существует уже более века. И во многом именно с железной дорогой связано становление и развитие нашего города, особенно во второй половине прошлого века, как довольно крупного транспортного и про-мышленного центра. Достаточно сказать, что, в отличие от того же Саратова, в Балашове целых два железнодорожных вокзала. Этот факт нередко повергает в изумление гостей города…

Было время, когда на железнодорожных предприятиях Балашова было занято более семи тысяч человек. Сегодня, увы, эта цифра существенно меньше. Тем не менее, Балашов, безусловно, остается городом, в том числе и железнодорожников, где сохранились славные традиции, есть целые железнодорожные династии. Об уважении к труду железнодорожников говорит и то огромное количество людей, которые пришли сегодня в этот замечательный сквер.

Я от души поздравляю всех железнодорожников, и ныне работающих, и в особенности ветеранов отрасли. Желаю всем счастья, здоровья, успехов, исполнения всех желаний, а труженикам железной дороги - новых мощных современных локомотивов и вагонов, много работы и, разумеется, достойной заработной платы.

К поздравлениям главы района присоединились руководство муниципального образования город Балашов, председатель совета ветеранов железнодорожного узла, Почетный железнодорожник РФ В.В. Позднышев.

Как водится, большой группе железнодорожников и ветеранов отрасли в связи с профессиональным праздником за многолетний безупречный труд были вручены почетные грамоты, благодарственные письма и памятные подарки.

Почетный знак "За заслуги перед Юго-Восточной железной дорогой" 1-й степени вручен заместителю председателя Балашовского узлового совета ветеранов Г.Д. Порваткиной.

А потом был концерт, в котором приняли участие не только артисты, но и представители железной дороги. Так, к примеру, одним из наиболее ярких стало выступление самого настоящего машиниста, а по совместительству талантливого автора и исполнителя песен, недавно, кстати, ставшего обладателем гран-при на престижном областном фестивале авторской песни и шансона "Обермоунджский треугольник" (г. Маркс) В. Быхова. Наряду с ним на импровизированную сцену в это день выходили и такие любимые балашовской публикой артисты, как

К. Ларина, Н. Загудаев, Я. Панкратова, Ю. Мялкина…

Не обошлось и без познавательной викторины, посвященной, разумеется, истории российской железной дороги.

Зажгли в прямом и переносном смысле слова циркачи из Саратова, представившие свое файер-шоу, как всегда, потрясли показательные выступления спортсменов-экстремалов.

Ну, а под конец праздничной программы небо над Балашовом озарилось разноцветными вспышками праздничного салюта.

"БП" №№117-118 от 14 августа 2018.