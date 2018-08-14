"Живопись Пьера Огюста Ренуара"

Так называется выставка компьютерных копий картин известного французского живописца, представителя импрессионизма Пьера Огюста Ренуара, которая открылась на днях в Балашовском краеведческом музее. Вниманию зрителей представлены почти три десятка компьютерных копий наиболее известных полотен мастера. К слову сказать, для экспозиции в нашем музее они любезно предоставлены Саратовским культурно-выставочным центром "Радуга".

Ренуар известен, в первую очередь, как мастер светского портрета. Он был одним их основоположников французского импрессионизма. Как справедливо отметила методист по научно-просветительской деятельности Балашовского краеведческого музея Л.А.Васильева, представляя экспозицию, более женского художника, более комплиментарного живописца по отношению к женщине, чем Ренуар, представить себе трудно. Когда смотришь галерею портретов кисти именитого импрессиониста, возникает ощущение света, некоего трепета, который исходит от его картин.

Великий француз считал, что картина должна быть приятной, весёлой и красивой. В жизни и так слишком много тяжёлого, неприятного и докучливого, чтобы ещё это изображать, любил повторять мастер. И он был верен своему принципу всю жизнь. В это трудно поверить, но Ренуар - едва ли не единственный великий художник, ни разу не нарисовавший грустной картины. Любимыми его темами были женщины, цветы и дети. "Я ещё не умел ходить, а уже любил женщин", - говорил Пьер Огюст Ренуар. Он считал, что именно женщины приносят в мир красоту и радость, а эти два явления - главные в искусстве.

Художественное наследие великого импрессиониста - 1400 полотен, причем, подавляющее большинство из них (1377) написаны именно в импрессионисткой манере. Понятно, что в стенах Балашовского краеведческого музея представлена лишь малая толика этого наследия.

Впрочем, рассказывать о выставке - занятие неблагодарное. Ей Богу, это именно тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А потому, что называется, спешите видеть. Выставка "Живопись Пьера Огюста Ренуара" продлится по крайней мере до конца августа.

"БП" №№117-118 от 14 августа 2018.