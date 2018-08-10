Иногда все-таки лучше что-то сделать... и не пожалеть

Одной из добрых традиций нашей газеты является проводимый дважды в год (по результатам подписных кампаний) розыгрыш призов от "Балашовской правды" среди своих подписчиков. В начале июля был проведен очередной подобный розыгрыш, результаты которого мы опубликовали в небольшой заметке "Легкая рука Зои" ("БП" от 19 июля 2018 года №№103-104). Счастливчики, обнаружившие свои фамилии в списке победителей, уже потянулись за призами.

Пенсионерка Р.С. Вислова и методист по научно-просветительской деятельности Балашовского краеведческого музея Л.А.Васильева являются многолетними подписчицами "Балашовской правды". И если Раиса Степановна точно знает, что розыгрыш призов от

"Балашовки” не фейк (уж очень модное стало словечко в последнее время), т.к. уже однажды выигрывала приз от нашей газеты, то Людмила Александровна, отправляя заполненый купон для участия в традиционном розыгрыше призов "Балашовской правды", исходила скорее из постулата, что лучше что-то сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. В результате она все-таки сделала то, что должна была сделать (оформила подписку на "Балашовскую правду" на второе полугодие 2018 года и приняла участие в нашей акции) и... не пожалела. Конечно же, не пожалела, ведь наградой за преданность газете ей стал замечательный удобный надувной матрац, который, разумеется, пригодится в быту и еще не раз выручит семью Людмилы Александровны, когда к ним приедут погостить родные и близкие люди, и встанет вопрос, где и как их размещать на ночлег.

Хочется надеяться, что и Раиса Степановна Вислова не раз помянет нас добрым словом, вместе с семьей долгими зимними вечерами сидя за изящным чайным сервизом (который она выиграла, также подписавшись на "Балашовскую правду" на второе полугодие нынешнего года) и попивая горячий ароматный чай. Вполне возможно, что при этом они будут обсуждать наиболее интересные материалы журналистов "Балашовки", ведь, как призналась, сама Раиса Степановна, ей очень нравится наша газета, и буквально каждый номер она прочитывает, что называется, от корки до корки. Пользуясь случаем, выражаем огромную благодарность нашему хорошему другу и партнеру, директору гипермаркета "Планета одежды и обуви" Р.М. Саидову, который не только любезно предоставил призы для нашего розыгрыша, но и вызвался самолично вручить их победителям (на снимке).

"БП" №№115-116 от 9 августа 2018.

