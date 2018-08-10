Вниманию заинтересованных лиц

В соответствии с графиком приема граждан и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области с выездом в территориальные следственные отделы на август 2018 года 16 августа 2018 года с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут в здании следственного отдела по г. Балашов следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области будет осуществляться личный прием граждан и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области генерал-лейтенантом юстиции Николаем Владимировичем Никитиным по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Пугачевская, д. 340.

Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефону 8(845-2) 28-38-46 до 17 часов 00 минут 15.08.2018.

"БП" №№115-116 от 9 августа 2018.