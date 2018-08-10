Регионы получат более 500 миллиардов рублей на ремонт дорог

Регионы России в ближайшие шесть лет получат дополнительно 514 миллиардов рублей из бюджета РФ на приведение региональных дорог в нормативное состояние, сообщил журналистам после заседания комитета Госдумы по транспорту глава Минтранса Евгений Дитрих.

«514 миллиардов рублей закладывается за шесть лет – дополнительные средства помощи из федерального бюджета регионам на приведение региональных дорог в нормативное состояние. Это дополнительные ассигнования, которые Федеральный дорожный фонд должен отдать субъектам РФ в течение шести лет», – приводит слова министра РИА Новости. Напомним, что, согласно майскому указу президента Владимира Путина, доля автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, должна составить не менее 50%. По мнению общественника, журналиста Евгения Примакова, проблема с ремонтом дорог может быть решена только комплексно, федеральные дотации позволят перераспределить средства и направлять большую их часть, чем сегодня, в местный бюджет. «Это позволит больше денег выделять конкретно на ремонт муниципальных дорог. Ну и, конечно, большое внимание необходимо уделять соблюдению гарантийных сроков, контролировать каждый рубль, направленный на ремонт дорог, чтобы не приходилось постоянно перекладывать асфальт и не заниматься каждый год текущим ремонтом», – считает Примаков. Общественник добавил, что еще одним вариантом найти дополнительные средства на ремонт межрайонных дорог является передача трасс на федеральный уровень, о чем в своем интервью говорил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. «После передачи трасс на федеральный уровень будут высвобождаться средства на ремонт местных дорог в городах и районных центрах Саратовской области, а также, что очень важно, на ремонт межпоселковых и внутрипоселковых дорог», – подчеркнул он.

"БП" №№115-116 от 9 августа 2018.