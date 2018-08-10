Гуляли казаки на Хопре...

Все-таки время летит удивительно быстро! Казалось бы, еще вчера Балашовский муниципальный район затевал новый, по-своему уникальный формат - Открытый межрегиональный фестиваль казачьего творчества и культуры с очень удачным, на мой взгляд, названием "Казачий разгуляй на Хопре". Сколько было тогда волнений, тревог и переживаний по поводу того, как все пройдет, сколько приедет гостей и участников, примут ли новый фестиваль балашовцы… А вот, поди ж ты, Открытый межрегиональный фестиваль казачьего творчества и культуры "Казачий разгуляй на Хопре" не только прижился на балашовской земле, но и, более того, стал своеобразной визитной карточкой нашего района.

Седьмой по счету "Казачий разгуляй на Хопре", в отличие от прошлых лет, на этот раз решено было провести чуть пораньше - 28 и 29 июля. До сих пор, как правило, этот масштабный форум казаков и всех, кому близки казачьи обычаи, уклад жизни и культура, проводился в первых числах августа.

Впрочем, как всегда, фестиваль собрал огромное количество участников и гостей из самых разных уголков нашей необъятной Родины.

По сложившейся традиции фестиваль "Казачий разгуляй на Хопре" проходит в течение двух дней. Торжественное открытие его прошло в МУК "Центр культуры БМР". И уже вполне привычно, зал Центра культуры в этот день был переполнен. Несмотря на удушающую жару, люди, которым не хватило сидячих мест, стояли в проходах. Как говорится, в тесноте, да не в обиде…

Многочисленных гостей, зрителей и участников фестиваля тепло и сердечно приветствовали официальные лица. Глава Балашовского муниципального района П.М. Петраков отметил, что балашовская земля принимает у себя фестиваль "Казачий разгуляй на Хопре" уже в седьмой раз. В этом году к нам приехали свыше 200 участников, представляющих более двух десятков различных творческих коллективов. Начальник штаба окружного казачьего общества Саратовской области В. Галицкий зачитал приветственный адрес участникам фестиваля атамана Саратовского окружного казачьего общества Волжского казачьего войска казачьего полковника А.В.Фетисова.

Издревле так уж повелось у казаков, что ни одно более-менее важное дело не может начаться без благословения священнослужителя. Казак без веры - не казак, так считают сами представители этого свободолюбивого народа. А вера у казаков древняя, православная. И потому, при всем уважении к вышеназванным официальным персонам, по-настоящему VII Открытый межрегиональный фестиваль казачьего творчества и культуры "Казачий разгуляй на Хопре" стартовал, видимо, все-таки после краткого, но проникновенного приветственного выступления и благословения представителя Балашовской епархии, протоиерея Романа Волкова.

Здесь, конечно, нельзя не упомянуть и еще несколько очень заметных и, не побоюсь этого слова, влиятельных персон. А как иначе, ведь речь идет не о ком-нибудь, а о людях, которым предстояло не просто наслаждаться выступлениями участников фестиваля, но и оценивать эти выступления с профессиональной точки зрения. В состав строгого, но компетентного, а значит, справедливого жюри на этот раз вошли: заведующий отделом народного творчества Саратовского областного центра народного творчества им. Л.А.Руслановой, руководитель фольклорного ансамбля "Спас" А.В.Каретин; председатель цикловой комиссии сольное и хоровое народное пение филиала Саратовского областного колледжа искусств в городе Балашове, победитель всероссийских и международных конкурсов Е.Ю.Козлова; преподаватель муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств №2 г. Балашов", хранитель песенных традиций хоперских казаков, автор и исполнитель песен, лауреат всероссийских конкурсов, потомственный казак И.Б. Уваркин.

На правах хозяев открыли фестивальную конкурсную программу народный коллектив ансамбль песни и танца "Хоперская вольница" совестно с коллективом "Спутник" и хореографическим коллективом "Лучик солнца" (г. Балашов), которые представили красочный фрагмент народного гуляния "Масленица".

Окончание в "БП" №№115-116 от 9 августа 2018.