Обратите внимание!

Отдел по вопросам миграции МО МВД России "Балашовский" информирует об изменении размеров госпошлин за выдачу заграничных паспортов нового образца.

Уважаемые граждане!

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 03 июля 2018 года №180-ФЗ "О внесении изменений в статьи 333.28 и 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" с 03 августа 2018 года устанавливается государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащего электронный носитель информации, в размере 5000 рублей; для лиц в возрасте до 14 лет - 2500 рублей.

Пресс-центр МО МВД России "Балашовский".

"БП" №№113-114 от 7 августа 2018.