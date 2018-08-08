Вниманию заинтересованных лиц

В соответствии с распоряжением губернатора Саратовской области от 18 июня 2018 года № 435-р "О руководителе общественной приемной губернатора Саратовской области в Балашовском муниципальном районе" руководителем общественной приемной губернатора Саратовской области в Балашовском муниципальном районе утверждена Сапрыкина Юлия Вячеславовна, директор государственного казенного учреждения Саратовской области "Управление социальной поддержки населения Балашовского района".

Общественная приёмная находится по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Карла Маркса, д. 39, каб. 10. Приём граждан по личным вопросам будет осуществляться каждую среду с 10.00 до 12.00 часов. Телефон: 4-56-27.

"БП" №№113-114 от 7 августа 2018.