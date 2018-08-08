Полку врачей прибыло

На состоявшемся на днях 42-м внеочередном заседании Собрания депутатов Балашовского муниципального района был рассмотрен только один вопрос: "О согласовании приглашения на работу в ГУЗ СО "Балашовская районная больница" К.К. Бакиева".

Необходимые пояснения коллегам дал депутат Собрания, главный врач ГУЗ СО "Балашовская районная больница" А.Ю. Гадяцкий.

Как отметил Андрей Юрьевич, в настоящее время медицинские учреждения района испытывают довольно острый дефицит врачебных кадров. Работа по привлечению врачей в Балашовский район идет по направлениям целевого обучения и приглашения специалистов со стороны. Студенты медицинских вузов, с которыми заключаются специальные соглашения, и им в течение всего времени учебы доплачиваются определенные суммы с условием, что после окончания учебного заведения уже будучи молодыми квалифицированными специалистами они должны будут вернуться в район и отработать определенный срок, далеко не всегда эти договоренности соблюдают. Поэтому приходится искать специалистов, что называется, на стороне.

Уроженца Республики Кыргызстан Кубанычбека Кенешбековича Бакиева А.Ю.Гадяцкий отрекомендовал, как очень опытного и квалифицированного врача анестезиолога-реаниматолога. К.К. Бакиев изъявил желание жить и работать в России, в городе Балашове. Уже сейчас он работает в районной больнице пока в статусе врача-стажёра. Согласование с депутатским корпусом района приглашения Бакиева на работу позволит в дальнейшем выделить врачу служебное жилье.

Решение о приглашении Кубанычбека Бакиева на работу в Балашов было принято депутатами единогласно.

"БП" №№113-114 от 7 августа 2018.