Прокурор разъясняет

"Могут ли выселить из жилого помещения из-за систематического нарушения прав соседей либо из-за того, что жилое помещение используется не по назначению?".

Отвечает прокурор города, старший советник юстиции А.В.Дементьев:

- Конституцией РФ гарантировано право каждого на жилище.

Законодательством РФ строго определены случаи выселения граждан из жилого помещения. Одним из оснований для выселения является систематическое нарушение прав соседей либо использование жилого помещения не по назначению или бесхозяйственное обращение с ним.

В соответствии со ст. 35 Жилищного кодекса РФ, если наниматель или проживающие совместно с ним члены его семьи используют жилое помещение не по назначению, систематически нарушают права и законные интересы соседей или бесхозяйственно обращаются с жилым помещением, допуская его разрушение, они могут быть выселены из жилого помещения без предоставления другого жилого помещения.

Выселение допускается только в качестве крайней меры и только по решению суда. Это допустимо при условии, что наниматель или проживающие совместно с ним члены семьи не выполнят полученное от наймодателя предупреждение о необходимости устранить нарушения и провести в соразмерный срок ремонт помещения, если обращение с жильем приводит к его разрушению.

С иском о выселении в данном случае вправе обратиться наймодатель или другие заинтересованные лица, например, соседи, а также органы государственной жилищной инспекции.

Если указанные выше нарушения совершает собственник жилого помещения и после предупреждения органа местного самоуправления продолжает их совершать и не производит необходимый ремонт, то по иску органа местного самоуправления суд может принять решение о продаже с публичных торгов такого жилого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения.

Допускается использование жилого помещения для осуществления профессиональной или предпринимательской деятельности без перевода его в нежилое гражданами, проживающими в нем на законных основаниях. Однако это не должно нарушать права и законные интересы других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение (например, требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим требованиям и иным).

"БП" №№113-114 от 7 августа 2018.