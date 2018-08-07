Двойной юбилей балашовских пожарных-спасателей

В актовом зале дома-интерната для престарелых и инвалидов состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 35-летию создания в Балашове пожарно-спасательной части №25.

Поздравляя виновников торжества, глава БМР П.М. Петраков справедливо отметил, что у сотрудников 25-й ПСЧ на самом деле… двойной юбилей.

- В нынешнем году исполняется ровно 100 лет с момента создания в тогда еще молодой советской республике профессиональной пожарной охраны, - напомнил Павел Михайлович. - Ну, а уже 25 июля 1983 года на территории Балашова была создана военизированная пожарная часть. За эти 35 лет вы прошли большой путь профессионального становления и развития, спасли огромное количество жизней, материальных средств.

Профессии пожарного и спасателя по праву считаются едва ли не самыми опасными и сложными. Ведь именно они, пожарные и спасатели, первыми приходят на помощь людям в критических ситуациях: при авариях, пожарах, природных бедствиях. Нередко выполняя свой профессиональный и служебный долг, спасая других, пожарные и спасатели гибнут сами. Потому можно сказать, что ба-лашовцы искренне уважают и ценят вас как высококлассных профессионалов своего нелегкого дела. И, конечно, признательны за вашу рискованную, но такую нужную работу.

Со словами поздравлений к балашовским огнеборцам также обратились заместитель начальника Главного управления МЧС России по Саратовской области, начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ полковник внутренней службы А.В. Власов, начальник ФГКУ "8-й отряд Федеральной противопожарной службы по Саратовской области" подполковник внутренней службы Н.П. Попов, которые отметили, что личный состав 25-й ПСЧ неизменно с честью выполняет все поставленные задачи, являя собой яркий пример слаженного коллектива не просто профессионалов, но людей, преданных своему долгу.

Разумеется, в такой день невозможно было не вспомнить ветеранов службы, тех, кто стоял у истоков, кто строил 25-ю пожарно-спасательную часть, кто отдал ей годы жизни, здоровье… А потому особенно волнительным и проникновенным получилось поздравление, которое нынешние юбиляры получили от одного из самый уважаемых ветеранов Пожарной охраны В.Н.Зубкова.

За 35 лет службы 25-я пожарно-спасательная часть ликвидировала более четырех тысяч пожаров, спасено более двух тысяч человеческих жизней. Бойцы этой части около 12 тысяч раз выдвигались на оказание помощи населению района. Личный состав неоднократно привлекался к ликвидации чрезвычайных происшествий в другие области и субъекты РФ - в Крымск и Самару. С честью и достоинством балашовские пожарные выполняли поставленные задачи во время лесных пожаров и наводнений, при поиске заблудившихся в лесу людей и при ликвидации последствий автомобильных аварий, авариях на газопроводах и многих других происшествиях. Словом, можно смело сказать, что у 25-й ПСЧ славная история. И так и подмывает добавить, не менее славное будущее. Хотя, при всем уважении к пожарным-спасателям вообще и сотрудникам 25-й ПСЧ, в частности, положа руку на сердце, хотелось бы им от души пожелать как можно меньше работы. Ну, и, разумеется, сухих рукавов…

Как водится на подобного рода мероприятиях, в этот знаменательный день виновники торжества получили не только поздравления и пожелания всяческих благ. Конечно, были и награды, и подарки, и присвоение очередных служебных званий.

Но, пожалуй, самым ярким и запоминающимся подарком для юбиляров стал большой красочный концерт, подготовленный силами коллектива Балашовского дома-интерната.

"БП" №№113-114 от 7 августа 2018.