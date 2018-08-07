С наступлением летнего сезона на дорогах региона увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних водителей двухколёсного транспорта.

Несмотря на принимаемые меры, несовершеннолетние зачастую продолжают садиться за руль мототехники, не имея прав на управление мототранспортными средствами соответствующей категории, не имея достаточных навыков вождения и знаний Правил дорожного движения.

В период с 31 июля по 13 августа 2018 года на территории города Балашова, Балашовского, Романовского и Самойловского районов проводится профилактическое мероприятие "Мотоцикл, скутер, велосипед!". В период проведения профилактических рейдов автоинспекторы напомнят о соблюдении основных правил безопасного вождения мототранспорта.

ОГИБДД МО МВД России "Балашовский" призывает родителей несовершеннолетних позабо-титься о своих детях и не приобретать опасную мототехнику своему ребёнку, если он не имеет водительского удостоверения и не прошёл обучение в автошколе для получения соответствующей категории. Управляя мотоциклом, необходимо неукоснительно соблюдать все требования Правил дорожного движения и, в первую очередь, использовать мотошлем и специальную экипировку.

Напомним, что с 2016 года несовершеннолетних ожидает наказание за управление мопедом (скутером) без прав в виде штрафа от 5 до 15 тысяч рублей. Ответственность за несовершеннолетнего несут его родители, которым придется оплачивать штраф!

Неиспользование мотошлема, равно как и движение в незастёгнутом мотошлеме, может вылиться для водителей в административное наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей (ст. 12.6 КоАП РФ).

В случае, если несовершеннолетний становится участником дорожно-транспортного происшествия, сотрудники полиции вправе привлечь его родителей к административной ответственности, предусмотренной статьёй 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Автоинспекторы напоминают, что с 4 апреля текущего года для перевозки пассажиров на мото-транспорте необходим водительский стаж не менее 2 лет. Наказание, предусмотренное за нарушение правил перевозки людей, - административный штраф в размере 500 рублей. Запрещается на заднем сиденье мотоцикла перевозить детей в возрасте младше 12 лет.

Пресс-центр МО МВД России "Балашовский".

"БП" №№113-114 от 7 августа 2018.