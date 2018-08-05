С будущего года телевидение станет только цифровым

В целях информирования граждан о необходимости подготовиться к переходу на цифру ФГУП "РТРС" совместно с федеральными телеканалами с июня текущего года стало маркировать аналоговый телесигнал специальной литерой "А", добавленной к логотипам аналоговых версий телеканалов "Первый канал", "Россия 1", НТВ, 5 Канал, Рен-ТВ и СТС в правом верхнем углу экрана. В цифровой версии указанных каналов литера отсутствует.

Наличие на экране литеры "А" означает, что зритель смотрит аналоговое телевидение или пользуется новым телевизором, не переключенным в режим приема цифрового сигнала, или использует оборудование с возможностью просмотра только аналогового сигнала.

Маркировка хорошо читается как на устаревших телевизорах с электронно-лучевой трубкой, так и на современных LED-панелях.

Учитывая, что с января 2019 года все субъекты Российской Федерации, включая Саратовскую область, перейдут на цифровое эфирное телевещание, гражданам для просмотра цифровых программ потребуется телевизор формата DVB-T2 или адаптация старого телевизора посредством цифровой приставки.

Владельцы аналоговых телевизоров, которые не приобретут новое оборудование до января 2019 года, потеряют возможность смотреть бесплатно в качественном вещании 20 (двадцать) телевизионных каналов и принимать 3 радиоканала.

Если вы увидели на экране литеру "А" в правом верхнем углу экрана, проверьте в настройках вашего телевизора, доступен ли прием цифрового сигнала. Если ваш телевизор не принимает цифровой сигнал, до января 2019 года рассмотрите возможность приобретения нового телевизора или цифровой телеприставки.

По вопросам, касающимся настройки телевизора на цифровой формат, обращайтесь на федеральную "горячую линию" ФГУП "РТРС" по телефону 8-800-220-20-02 или в центр консультационной поддержки Саратовского ОРТПЦ по телефону (845 2) 73 63 24.

"БП" №№111-112 от 2 августа 2018.