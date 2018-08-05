Более 600 млрд рублей направят на развитие образования в России

На национальный проект "Образование" из федерального бюджета в ближайшие шесть лет будет направлено порядка 674 миллиардов рублей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президиума Совета ректоров России.

"Это достаточно большая сумма, она будет закреплена за каждой из тех задач, которые отмечены в указе президента, - заявила Голикова. - Безусловно, продолжение получат все те программы, которые реализованы в рамках приоритетных направлений в 2017 году. И они также станут со-ставной частью приоритетного национального проекта".

Журналист, общественник Евгений Примаков подчеркивает, что в отдаленных районах остро стоит вопрос привлечения специалистов, в том числе для работы в сфере образования.

"Привлекать молодых специалистов необходимо соответствующими условиями труда. В школах должны работать не только учителя со стажем, но и молодые талантливые преподаватели. Если не приходят новые, молодые профессионалы, система обескровливается. Один из вариантов дальнейшего развития - распределение. Важно создать соответствующие условия труда - с быстрым интернетом, хорошими учебниками, которые не противоречат друг другу, достойной зарплатой, жильем. Я видел примеры в других регионах, правда, из сферы здравоохранения, когда местное лечебное учреждение добавляло небольшие деньги студенту к стипендии, чтобы после получения высшего образования этот специалист работал у них. Считаю, именно таким образом и необходимо привлекать молодых специалистов", - говорит Е.А. Примаков.

"БП" №№111-112 от 2 августа 2018.