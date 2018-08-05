"Мягкая сила" футбольной России

Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал чемпионат мира по футболу в России лучшим в истории... Министр предпринимательства и инноваций Швеции Микаэль Дамберг заявил, что во время посещения ЧМ-2018 остался в восторге от русского гостеприимства … Издание Sky News подготовило заметку о том, что Россия вышла на первое место по разрушению мифов и предрассудков: "Да, Россия не выиграла Кубок мира. Однако страна-хозяйка однозначно стала победителем чемпионата мира вне поля", - завершали свою статью журналисты из Великобритании.

Что и говорить, эти и многие другие сотни, тысячи подобных сообщений всего несколько дней назад со скоростью молнии разлетались по всему миру из нашей страны, впервые в истории принимавшей главный футбольный праздник планеты. Причем происходило это вопреки напряженной международной обстановке, сопровождавшей всю подготовку к чемпионату. И очень символично, что свою весомую лепту в столь позитивный спортивный процесс внесли и наши земляки. А потому в редакции "Балашовской правды" было решено провести встречу за импровизированным круглым столом с балашовцами, в той или степени связанными с крупнейшим футбольным турниром, с самой популярной спортивной игрой. И уже вскоре после окончания чемпионата встреча состоялась.

Так, в тот день в редакцию "Балашовской правды" пришли волонтер чемпионата мира Владимир Георгиевич Добрынин, хорошо известный по своей добровольческой деятельности на Паралимпийских играх - 2014 года, Кубке Конфедераций - 2017, в гонках "Формулы-1"; волонтер чемпионата мира, преподаватель факультета физической культуры и безопасности жизнедеятельности БИ СГУ, олимпийский факелоносец Андрей Владимирович Попов; главный тренер балашовской сборной "Хопер" Александр Викторович Сатов; директор киновидеоцентра "Победа", руководитель балашовской фан-зоны Людмила Викторовна Чуйкова; волонтер эстафеты Кубка чемпионата мира по футболу Андрей Владимирович Добрынин. И надо заметить, что в ходе беседы все участники в полной мере смогли поделиться своими впечатлениями, воспоминаниями, эмоциями…

А.В. Попов: - Мне пришлось быть волонтёром в Москве, на стадионе "Лужники". Моя функция волонтера называлась сервис для зрителей и состояла в работе с маломобильными группами населения. Перед началом матча на гольф-каре я развозил людей с ограниченными возможностями от входа в "Лужники" до чаши стадиона. А по окончании игры - от стадиона до турникетов выхода с территории спортивного объекта. Мне довелось работать на матчах Россия - Саудовская Аравия, Германия - Мексика. Например, на матче открытия в "Лужниках" присутствовало более 78 тысяч зрителей. А это, кстати, практически население всего города Балашова. Но организаторы так продумали логистику передвижения зрителей (до и после матчей), что всё было мобильно, аккуратно, никому ничего не мешало.

Однако самое главное, что организаторам удалось, - создать атмосферу праздника. Ведь это было не просто спортивным мероприятием пусть и всемирного масштаба. Прежде всего, чемпионат стал крупнейшим праздником жителей планеты Земля. "Цунами" положительных эмоций захватило всё кругом. Прежде я даже не мог предположить, что в нашей стране столько людей могут с увлечением интересоваться футболом. И это не только красочно одетые, разрисованные болельщики на стадионах, но и очень многие россияне: от домохозяек, пенсионеров и до высокопоставленных чиновников. По большому счету, во время матчей страна превращалась в одну большую футбольную "семью". При этом в Москве цен-тром притяжения болельщиков стала главная футбольная улица планеты - Никольская, где иностранцев было ничуть не меньше россиян. И при всей своей занятости москвичи активно помогали всем гостям чемпионата. Любой был готов подсказать, направить иностранных болельщиков, куда тем надо было. В общем, один позитив…

Когда я работал на матче Германия - Мексика, латиноамериканская команда выиграла совершенно неожиданно. После матча, как и положено, веселые и шумные мексиканские болельщики стали искренне подбадривать своих немецких визави. Мол, не расстраивайтесь, с кем не бывает?! То есть, они не только праздновали свою победу, но и оказывали поддержку тем, кому не повезло. В чем-то схожую картинку видел и с участием бразильских, нигерийских болельщиков. Всё это вместе и создавало какую-то особую, неповторимую атмосферу, незабываемые, положительные эмоции.

В.Г. Добрынин: - Мне посчастливилось участвовать в церемонии открытия второй игры мирового чемпионата. Перед началом игры на сочинском стадионе "Фишт" между командами Испании и Португалии я сопровождал фото- и тележурналистов на поле легендарного стадиона. В тот день, как говорится, на расстоянии вытянутой руки удалось лицезреть и звезду мирового футбола Роналдо, и легендарного испанца Рамоса.

Ну, а если в целом говорить о том, что случилось не только в Сочи, но и в России, то следует это обозначить как бразильский карнавал на всей территории нашей страны. Одна страна - один стадион! Дело в том, что в отличие от Олимпийских игр, на чемпионате мира все действия, по сути дела, происходили на одном спортивном объекте. Здесь была невиданная концентрация спорта, надежд, эмоций. Например, даже перед вполне предсказуемым матчем Панама - Бельгия стал свидетелем буквально целого "моря" болельщиков, любителей спорта, обыкновенных жителей Сочи, пришедших в Олимпийский парк просто насладиться атмосферой уникального события. Они пришли туда и с барабанами, и с дудками, и с копиями Кубка мира. В прошлом году, во время розыгрыша Кубка Конфедераций, такого ажиотажа, накала страстей я не видел… Поэтому я считаю, что праздник удался. В России произошло настоящее чудо, которое объединило страну и которое не повторится, по крайней мере, в ближайшие десятилетия.

Я работал волонтером в медиа-центре стадиона, в "сердце" стадиона "Фишт", где пересекались все журналисты: пишущие, непишущие, теле-, фотокорреспонденты, имевшие право участвовать в пресс-конференциях. И надо сказать, что с их стороны не поступило ни одной жалобы, ни одной претензии. Даже если кто-то что-то забыл, то специальный сервис возвращал пропажу хозяевам. Не было никаких проблем по поводу экстремизма, национализма. Когда встречались болельщики разных стран, то работа переводчиков уже была не нужна. Болельщики на разных языках, жестами, эмоциями находили общий язык, взаимопонимание. Во время игры Россия - Хорватия я оказался на трибуне с хорватскими болельщиками. В первом тайме они кричали: "Хорватия, вперед!". А после того, как сравняли счет, к моему бесконечному удивлению, они стали скандировать: "Россия, вперед!". Так что, было неважно, кто против кого играл, ведь футбол - это игра. Здесь главное - участие. Поэтому такими доброжелательными и дружественными были мои встречи со всеми болельщиками. Не только с хорватами, но и с мексиканцами, с иранцами, бразильцами, с боливийцами…

Окончание в "БП" №№111-112 от 2 августа 2018.