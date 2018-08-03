Волшебный шелест страниц

Всякий раз, когда заходишь в книжные магазины ООО "Русское слово", то невольно возникает ощущение какого-то необыкновенного праздника. Интеллектуального, читательского, красочного. Здесь сразу чувствуется особая, неповторимая атмосфера стремления к саморазвитию, к познанию, к открытию новых для себя горизонтов. А потому отнюдь не удивительно, что балашовские магазины ООО "Русское слово" вот уже многие годы пользуются заслуженным уважением среди местных поклонников литературного творчества.

Однако совсем скоро предприятию предстоит предстать перед нашими земляками в новом свете. Дело в том, уже 5 августа 2018 года популярная торговая компания отметит свой 25-летий юбилей. Согласитесь, это серьезная, знаковая дата, которая, кстати, подарит балашовским любителям чтения новые возможности. Поэтому накануне столь замечательного события там побывал корреспондент "Балашовской правды", пообщался со многими представителями коллектива, познакомился с особенностями их трудовой деятельности. Узнал, с каким настроением они встречают 25-летний юбилей своей организации.

Ольга Геннадьевна Соловьева, заведующая магазином ООО "Русское слово" на улице К. Маркса:

- Встречаем с гордостью. Потому что двадцать пять лет в наши рыночные времена - это большой отрезок истории для любого предприятия. А для такой непростой деятельности, как продажа книжной продукции, - это вообще рекордный период. Ведь за эти годы, кроме нас, никто не смог продержаться "на плаву" так долго. Конечно, есть люди, которые заняты в книжной сфере. Однако четверть века, как мы, не отработал никто. Я не говорю о том, что нам нет альтернативы, нет. Просто мы имеем уникальный опыт работы на рынке книжной продукции в Балашове. Поэтому его ценим, используем в своей повседневной деятельности, расширяем ассортимент. Например, несколько лет назад произошло резкое его увеличение - мы занялись продажей учебников, рабочих тетрадей, книг, посвященных проблемам образования. Сейчас у нас - целый зал учебной литературы. Другим новым направлением стал предварительный заказ. Если к нам пришел покупатель и не нашел интересующей его книги, то он может её заказать. Для этого у нас есть менеджер, который поработает с клиентом, подскажет, когда требуемый товар будет в магазине. К оптовым покупателям у нас особый подход. Для них действуют скидки, в зависимости от количества то-вара. Но и с индивидуальными заказчиками мы работаем очень внимательно, всегда рассматриваем их просьбы, ищем нужные книги, удовлетворяем любой спрос.

У нас много акций по художественной литературе. Сейчас, например, действует летняя акция "Три книги по цене двух". Другая интересная летняя акция состоит в том, что читатель, покупая книги определенного издательства на 500 рублей, получает в подарок дополнительную книжную продукцию.

- А каких авторов больше всего берут балашовцы?

- Сразу сказать об этом просто невозможно. Поскольку жители нашего города любят самую разнообразную литературу. Балашов по праву можно назвать читающим городом. Естественно, кто-то предпочитает фантастику (книги Лукьяненко, Глуховского), кто-то художественную литературу. Зарубежную классику тоже любят (Э.М. Ремарк. Оруэлл). Из современных авторов охотно берут Грановского, Гришковца. Многие интересуются популярной литературой современных медийных и политических деятелей, например, работами ведущего программы "Военная тайна" на РЕН ТВ Прокопенко. Распространяется у нас и местная периодика. Например, мы предлагаем нашим землякам газету "Балашовская правда". При этом стоит отметить, что, как ни странно, сегодня читает больше молодежь, несмотря на то, что существует много электронных носителей.

Оксана Владимировна Подина, бухгалтер:

- Мы сделали ремонт специально для того, чтобы читателям было удобно бывать у нас. Например, рядом с магазином на улице К. Маркса расположены два детских садика, поэтому его охотно посещают молодые мамочки с детьми. Как результат, в ходе ремонта мы заметно расширили именно детский отдел. Сделали ремонт и в большом торговом зале. Там стало светлее, уютнее. Всё сделали для того, чтобы покупателям у нас было максимально комфортно.

Елена Викторовна Калдышкина, продавец:

- Работаю продавцом в книжном магазине на проспекте Космонавтов с 1984 года и, естественно, тружусь в ООО "Русское слово" с момента его возникновения. Магазин посещают разные люди. Кто-то просто попросит сделать ксерокопию, а другому нужна серьезная литература. Поэтому надо хорошо знать все особенности литературного творчества тех или иных писателей, книжные новинки по различным направлениям научно-популярной, юридической литературы. Если раньше балашовцы больше интересовались классикой, то сегодня приоритет отдается детективам, фантастике, которой особенно увлечены подростки и молодежь. Кроме того, у нас в магазине представлен очень широкий выбор канцтоваров, которые имеют серьезный спрос у балашовцев…

Конечно, двадцать пять лет - значительный отрезок времени. Однако не верится, что наш "оазис" культуры уже преодолел четверть века. Кажется, что только вчера образовалось "Русское слово", а уже столько времени пролетело быстро-быстро.

Светлана Алексеевна Лукьянова, товаровед книжной продукции: - Работаю здесь также с момента образования ООО "Русское слово". Мои функциональные обязанности состоят в том, чтобы принять товар, осуществить наценку и распространить его по сети наших магазинов, которые расположены в микрорайоне КПТ и в центре города. Магазины, сами видите, сейчас стали красивыми, современными. Стараемся идти в ногу со временем, несмотря на все сложности и непростые времена. Чувствуется динамика изменения вкусов балашовских читателей. Идет активный запрос на современных авторов. Хотя мы тут же откликаемся на какие-то актуальные изменения в российском законодательстве. В свою очередь, сама я предпочитаю романтическую литературу, благодаря которой душа отдыхает и хочется жить, любить. А своим коллегам хотелось бы пожелать здоровья, терпения в бурном потоке современной жизни и внимательного отношения друг к другу.

Окончание в "БП" №№111-112 от 2 августа 2018.