5 августа - День железнодорожника

Уважаемые работники и ветераны железной дороги!

Примите наши искренние поздравления с профессиональным праздником!

День железнодорожника - особый праздник в летописи памятных дат балашовского края. Во многом именно появление в конце XIX века в Балашове железной дороги дало ощутимый толчок для экономического и социального развития города на Хопре.

В годы Великой Отечественной войны наши железнодорожники внесли свой вклад в общую победу над врагом, обеспечивая бесперебойное транспортное сообщение между фронтом и тылом.

Сегодня балашовские работники железных магистралей - это исключительно профессионалы высокого уровня, умеющие работать слаженно, с пониманием всей ответственности за безопасность и надёжность железнодорожных перевозок. Бережно сохраняя лучшие традиции железной дороги, вы внедряете самые современные технологии, инновационные подходы в организации своей работы. Высочайшая ответственность и чувство долга каждого работника позволяют вам добиваться высоких результатов в производственной деятельности.

В день профессионального праздника мы адресуем особые слова благодарности ветеранам железной дороги. Жители Балашовского района высоко ценят вашу высокую гражданскую позицию, патриотизм и работу с молодёжью, направленную на воспитание достойной смены новых поколений железнодорожников.

Желаем всем вам доброго здоровья, праздничного настроения, семейного благополучия и дальнейших успехов в решении поставленных задач!