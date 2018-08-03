Анатолий Ципящук: "Повышение пенсионного возраста - это не прихоть власти"

- Повышение пенсионного возраста - это не прихоть власти, это решение общегосударственной задачи - увеличение размера пенсий. Замечу, что в нашей стране социальное пособие на заслуженный отдых получают все, вне зависимости от того, работал человек или нет.

Да, стоит признать, что в настоящий момент Пенсионный фонд не в состоянии далее поддерживать достойный уровень жизни пенсионеров. Это происходит из-за возникшего дисбаланса между количеством трудоспособного населения и теми, кто отправляется на заслуженный отдых.

Среди причин - демографическая ситуация и "теневая занятость". Чтобы решить эти проблемы, правительство принимает все возможные меры.

Стимулом к увеличению рождаемости сейчас стали выплаты на первого ребенка, материнский капитал, льготы для молодых семей. Совершенствуется социальная инфраструктура - строятся современные школы, детские сады и ясли, по последнему слову техники оснащаются больницы и по-ликлиники.

Благодаря серьезной целенаправленной работе в нашей стране выросла продолжительность жизни. По прогнозам экспертов, к 2030 году она составит около 80 лет. Это не может не радовать. Но нагрузка на пенсионную систему в этой ситуации увеличится, а государство должно выполнять свои социальные обязательства и обеспечивать достойный уровень жизни граждан преклонного возраста.

Решительные изменения существующей пенсионной системы, которая во многом устарела, действительно необходимы. Эти изменения широко обсуждаются, возможность высказать свое мнение имеет каждый гражданин. Уверен, что все вместе мы придем к верному решению.

"БП" №№109-110 от 31 июля 2018.