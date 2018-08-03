Депутат облдумы назвал возраст наступления стойкой нетрудоспособности у саратовцев

В Государственной Думе в первом чтении рассмотрели законопроект об изменении параметров пенсионной системы. Депутат Саратовской областной думы, главный врач Областного клинического госпиталя для ветеранов войн Евгений Ковалев сообщил, что стойкая нетрудоспособность у жителей региона наступает после 70 - 75 лет.

По словам Ковалева, саратовцы вспоминают о здоровье, когда уже появляются признаки заболеваний. В свою очередь, повышение трудоспособного возраста будет стимулировать население заботиться о здоровье.

"В Саратовской области имеется общероссийская тенденция по увеличению продолжительности жизни населения. Согласно данным саратовского госпиталя для ветеранов войн, с каждым годом повышается процент пациентов старше трудоспособного возраста. Так, в 2015 году данный показатель составлял 80%, а в 2017 - 85%. Это говорит о том, что люди живут дольше. Примечательно, что эта статистика всего за два года. По моему мнению и наблюдениям, люди, чьи интересы были связаны преимущественно с работой, довольно тяжело переживают достижение пенсионного возраста. Труд на благо общества являлся для них источником смысла жизни и вдохновения. После выхода на пенсию бывшие активные труженики болезненно ощущают свою беспомощность, не проявляют интереса к другой деятельности. Но в отдельных случаях человек, оказавшийся на пенсии, не знает, чем занять свободное время.

Немаловажно, что данный законопроект проходит широкое обсуждение на различных площадках в Саратове и области, на которые приходят именно люди среднего и старшего возраста", - сообщил Ковалев.

"БП" №№109-110 от 31 июля 2018.