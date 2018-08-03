В районах области прошли депутатские приёмы

В Балашовском и Романовском районах прошли приемы граждан,

которые обратились за помощью в разрешении различных

социально-бытовых вопросов в адрес депутата Саратовской областной думы (фракция "Единая Россия") Сергея Суровова.

В Романовке в адрес парламентария обратились 9 местных жителей, которым требуется материальная помощь в связи со сложными жизненными ситуациями. Все обращения были незамедлительно приняты в работу, помощь романовцам будет оказана в ближайшее время.

В Балашове на прием пришли 15 местных жителей с просьбами об оказании материальной помощи, необходимой на реабилитационное лечение, приобретение жизненно важных лекарственных средств, ремонт жилья после пожара и другими. По всем обращениям также было принято положительное решение. Нескольким гражданам, обратившимся ранее, сразу в рамках приема были переданы необходимые медикаменты.

"БП" №№109-110 от 31 июля 2018.