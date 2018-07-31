Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин о завершении четвертой сессии

Уважаемые коллеги!

Сегодня мы с Вами завершаем четвертую сессию. Она состоялась в период, наполненный политическими событиями: выборы Президента РФ, назначение Председателя Правительства и формирование его состава, утверждение руководителя Счетной палаты РФ, и, конечно, Послание Президента Федеральному Собранию. Все это оказало влияние на повестку нашей с вами работы.

Прежде всего, конечно, Послание Президента Федеральному Собранию.

Мы с вами определили для себя приоритеты его законодательного обеспечения. В рамках первоначального плана нам необходимо было принять 67 законов. На сегодняшний день принято 44. Осенью в наших планах рассмотреть еще 18 законопроектов. 5 инициатив ожидаем от Правительства до конца года. Надеюсь, полномочный представитель Правительства слышит и готовится к тому, чтобы эта работа была реализована.

Работа над этими законопроектами крайне важна. Они формируют основу для достижения национальных целей, определенных «майским» указом Президента нашей страны.

Это – рост реальных доходов граждан и пенсий выше инфляции, снижение в два раза уровня бедности, повышение средней продолжительности жизни свыше 80 лет. Чтобы решить эти задачи нам необходимо выйти на темпы роста экономики выше мировых.

Мы с вами эту работу ведем.

Только в июле рассмотрели 22 законопроекта, которые решают задачи, связанные с реализацией национальных проектов.

За счет создания специального Фонда развития в течение шести лет порядка 3,5 триллионов рублей будет направлено на инфраструктурные проекты, развитие цифровой экономики, поддержку малого и среднего предпринимательства.

Мы изменили порядок исчисления налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости. Это решение позволит снизить налоговое бремя для граждан.

Принимая поправки в бюджет страны на 2018 год, предусмотрели дополнительные средства на обновление парка школьных автобусов и машин скорой помощи, закупку лекарственных препаратов. Такая целевая поддержка сферы образования и здравоохранения своевременна и важна.

Мы исходим из того, что для решения задач увеличения средней продолжительности жизни необходим комплексный подход. Он должен включать в себя повышение доступности и качества медицинской помощи, обеспечение граждан жизненно важными лекарствами.

Работа в прошедшей сессии шла, в том числе, на фоне подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу. Нашей стране удалось сделать все необходимое для организации соревнования на высоком уровне. Это итог долгого пути, который был пройден с 2010 года, когда было принято решение о проведении Чемпионата мира в 11 городах Российской Федерации. На протяжении восьми лет велась большая работа Президентом, Правительством, готовилась к Чемпионату наша сборная. И в очередной раз наша страна доказала способность реализовывать масштабные проекты и побеждать.

Подводя итог нашей текущей законотворческой деятельности, хочу напомнить, что, с начала работы 5 октября 2016 года нам досталось 2020 законопроектов от прошлых созывов. Учитывая внесенные в Государственную Думу за время наших полномочий 2275 инициатив, общее количество законопроектов, которые были у нас на рассмотрении – 4295. За прошедший период принят 991 федеральный закон. Осталось на рассмотрении – 1084 законопроекта. Вот с этим законодательным портфелем, объем которого в два раза меньше по сравнению с октябрем 2016 года, мы с вами начнем работу в следующую сессию.

За этими цифрами стоит огромный труд комитетов Государственной Думы, авторов инициатив.

Для сведения отмечу, что с момента начала нашей работы Президентом РФ внесено 66 законопроектов, Советом Федерации и членами Совета Федерации – 300, Правительством – 617, Верховным Судом – 21, депутатами Государственной Думы – 1054, законодательными собраниями субъектов РФ – 428 законопроектов.

В работе над принятием законов участвовали эксперты, представители институтов гражданского общества, научного и делового сообщества. Все участники законотворческого процесса вносят вклад в принятие федеральных законов.

При поддержке всех, подчеркиваю, коллеги, именно всех фракций были приняты социально значимые и не только законы:

— о повышении МРОТ до прожиточного минимума;

— об общественном контроле организации отдыха детей;

— о защите прав участников долевого строительства;

— о компенсации взносов на капитальный ремонт;

— о расширении списка редких (орфанных) заболеваний, для лечения которых закупка лекарств обеспечивается за счет средств федерального бюджета;

— о расширении списка услуг МФЦ (многофункциональных центров);

— об отмене госпошлины при восстановлении документов, утраченных вследствие чрезвычайных ситуаций;

— о мерах противодействия недружественным действиям США и других иностранных государств.

Уважаемые коллеги!

Заметным событием прошедшей сессии стал Международный форум «Развитие парламентаризма», который мы провели в июне этого года. К нам поступают обращения сделать его ежегодным.

Говоря о международной деятельности Государственной Думы, хочу еще раз подчеркнуть о необходимости работать на конечный результат. На защиту и продвижение интересов нашей страны, развитие двусторонних отношений, решение актуальных вопросов и укрепление экономического и гуманитарного сотрудничества. В этой связи нам необходимо использовать новые форматы парламентской работы. Крайне важно формировать межпарламентское взаимодействие на основе содержательной повестки. Как показала практика, работа в рамках межпарламентских комиссий является одной из эффективных. Она позволяет конкретизировать вопросы, требующие решения, дисциплинирует обе стороны в поддержании и развитии диалога. В сочетании с взаимодействием профильных комитетов и парламентских фракций со своими партнерами в других странах это делает работу в рамках парламентского измерения более системной и, что самое главное, более результативной.

Коллеги!

Хочу отметить, что сессия, которую мы сегодня завершаем, самая продолжительная и напряженная с 1999 года.

Для решения задач, которые стояли перед нами, мы увеличили продолжительность и количество заседаний, продлили работу до конца июля.

В результате нам удалось не только принять важные решения по текущей повестке, но и параллельно с этим рассмотреть те законопроекты, которые лежали в Государственной Думе начиная с 1994 года.

Сегодня можно подвести итоги разбора законодательных «завалов»:

Из 2020 законопроектов рассмотрено – 1965, из них принято 279 федеральных законов.

Осталось на рассмотрении – 55 инициатив (2,7 процента от первоначального количества законопроектов).

Огромная работа, в ходе которой мы поддержали инициативы, нацеленные на решение важных для граждан и развития страны задач. Хотя зачастую требовалась их серьезная доработка, актуализация заключений, но это стоило того, ведь речь идет о законах:

— о продаже невозвратных билетов на поезда по более низким ценам;

— о наделении регионов правом снижать до нуля налоговые ставки по единому сельскохозяйственному налогу;

— о снижении энергопотребления бюджетными учреждениями;

— о введении института финансового омбудсмена;

— о новом порядке зачета дней, проведенных в СИЗО, в срок лишения свободы;

— о регистрации машин без посещения ГИБДД (государственной автоинспекции).

Этот список можно продолжить. В силу разных причин эти инициативы ранее не рассматривались долгое время. Но их принятия ждали граждане нашей страны. И мы эту задачу с вами решили.

Предлагаю выразить слова благодарности Ивану Ивановичу Мельникову, человеку который организовал эту работу. Он занимался этим два года вместе с комитетами и фракциями Государственной Думы.

И мы видим итог этой работы.

Уважаемые коллеги!

Мы с вами завершаем сессию. Но уже через несколько дней руководители фракций, — здесь они присутствуют, будут встречаться с молодежью на «Территории смыслов». Они готовятся к этой встрече. Такие лагеря и форумы проводятся в каждом регионе нашей страны. У всех будет возможность пообщаться с молодыми людьми, поговорить о проблемах, которые их волнуют. Думаю, что и вы готовитесь к этим встречам.

Несмотря на отпускной период, нельзя оставлять без внимания социально значимые вопросы. И, наверняка, они будут частью вашей повестки. Но это формат, который каждый выберет для себя сам.

Хочу еще раз поблагодарить вас за совместную работу.

Четвертая, если ее можно назвать так уже, потому что уже июль, весенняя сессия Государственной Думы объявляется закрытой.