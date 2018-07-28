Такое нельзя пропустить...

В ближайшие выходные (28 и 29 июля) Балашовский муниципальный район уже в седьмой раз будет принимать крупный фольклорно-этнографический форум - Открытый межрегиональный фестиваль казачьего творчества и культуры "Казачий разгуляй на Хопре".

Одно из последних заседаний организационного комитета фестиваля на днях провел его председатель, глава БМР П.М. Петраков. Участники оргкомитета обсудили различные вопросы проведения предстоящего масштабного фестиваля.

Как рассказал начальник управления культуры, спорта и туризма администрации БМР С.А.Коблов, в первый день работы фестиваля "Казачий разгуляй на Хопре" (28 июля 2018 года) состоится его торжественное и красочное открытие, которое традиционно пройдет в МУК "Центр культуры БМР", где будут так называемая официальная часть, приветствие участников и гостей фестиваля, концерт, после чего коллективы-участники нынешнего творческого смотра разъедутся в семь сельских Домов культуры (сел Котоврас, Хоперское, Алмазово, Малая Семеновка, Старый Хопер, Заречное и Дуплятка), где дадут ряд концертов для сельских жителей.

Второй день фестиваля пройдет в окрестностях живописной деревни Никольевка. Уже с 10 часов утра на берегу Хопра будут работать сразу несколько интереснейших тематических площадок как для детей, так и для взрослых. Каждый желающий найдет здесь себе занятие по душе. Возможно, кто -то захочет овладеть искусством стрельбы из лука, а кому-то удастся прикупить нечто необычное из представленной продукции многочисленных ремесленников. Как всегда, продемонстрируют навыки владения шашкой и копьем местные казаки. Будут и показательные выезды на лошадях. Предусмотрены также различные конкурсы, обряды, фотозоны…

Разумеется, будет и торжественное шествие участников фестиваля, и казачья свадьба. Но главное - состоится гала-концерт и награждение лучших из лучших участников нынешнего "Казачьего разгуляя на Хопре".

А в качестве приглашенных гостей выступит один из самых известных фольклорных коллективов Саратовской области ансамбль "Спас" (рук. А.В. Каретин), представляющий Дом культуры п. Дубки.

В нынешнем году в Балашовский район для участия в фестивале "Казачий разгуляй" приедут творческие коллективы из Саратовской, Воронежской, Московской, Пензенской областей, Республики Мордовия…

Это просто нельзя пропустить, потому не планируйте ничего важного на эти выходные.

"БП" №№107-108 от 26 июля 2018.