Валерий Радаев поздравил жителей Саратовской области с намолотом первых 500 тысяч тонн зерна нового урожая

Сельхозпроизводители Саратовской области собрали первые 500 тысяч тонн зерна нового урожая. Губернатор Валерий Радаев поздравил всех жителей региона с этим достижением:

"От всей души поздравляю вас с первым достижением уборочной кампании - намолотом 500 тысяч тонн зерна урожая 2018 года!

Хлеборобы области проявили свои мастерство и ответственность - в сложнейших погодных условиях вышли на высокую планку уборочных работ. Сейчас главное - сохранить набранный темп и полностью собрать выращенный урожай. Убежден, что все участники жатвы с поставленной задачей справятся. Залогом успеха послужат знания, опыт, профессионализм наших тружеников сельского хозяйства.

Искренне благодарю земледельцев за преданность своему делу и самоотверженность. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, уверенности в своих силах и новых трудовых свершений!"

Муниципальные районы Саратовской области ведут уборку озимых зерновых культур, обмолочено всего 304 тыс. га, при средней урожайности 16,7 ц/га намолочено 509 тыс. тонн.

В числе лидеров по валовому сбору зерна в Левобережье хозяйства Краснокутского (71 тыс. тонн), Энгельсского (53 тыс. тонн), Пугачевского (52 тыс. тонн) районов. В Правобережье лидеры по намолоту - Самойловский, Калининский, Аткарский районы.

Передовики уборочной кампании:

- ООО "Золотой колос Поволжья" Пугачевского района, руководитель Долгополов Юрий Иванович, где валовой сбор озимых зерновых культур составил более 10 тысяч тонн.

- Хлеборобы ИП глава КФХ Байсалямов З.Б. и ИП глава КФХ Семенов С.Ф. Пугачевского района, завершившие уборку озимой пшеницы при урожайности в 40 ц/га и 35 ц/га соответственно.

- Хлеборобы - передовики Советского района, намолотившие более 1000 тонн зерна:

Алексей Линьков - тракторист - машинист ООО "Аверо" (генеральный директор предприятия Александр Сорокин);

Александр Кривцов и Николай Баркалов - трактористы - машинисты ООО "Белопольское" (генеральный директор предприятия Павел Далдышкин).

"БП" №№107-108 от 26 июля 2018.