Лето когда-нибудь закончится...

В администрации Балашовского муниципального района под председательством заместителя министра строительства и ЖКХ области А.А. Пикалова состоялось расширенное совещание по вопросам подготовки муниципальных образований области к началу грядущего осенне-зимнего периода.

В совещании приняли участие руководитель государственной жилищной инспекции С.Ю. Вербин, глава Балашовского муниципального района П.М.Петраков, заместитель прокурора г. Балашова А.Н. Рогожин, а также руководящие работники, представлявшие Балашов, Аркадак, Екатериновку, Калининск, Романовку, Ртищево, Самойловку и Турки.

О том, как ведется подготовка к зиме в Балашовском муниципальном районе, доложил заместитель главы райадминистрации по строительству, архитектуре, градостроительству и ЖКХ М.И. Захаров. Как отметил Михаил Иванович, в районе создан штаб по подготовке к отопительному сезону 2018-2019 года, его заседания, на которых обсуждаются и оперативно решаются насущные вопросы, проводятся регулярно два раза в месяц. Соответствующая работа ведется поступательно и планомерно.

Совместно с Агентством по улучшению эффективности использования имущественного комплекса разработан ряд мероприятий и с 2016 года реализуется специальная программа повышения энергоэффективности теплоснабжающего комплекса района. В соответствии с утвержденной в этом году "дорожной картой" планируется модернизировать систему теплоснабжения 13 учреждений образования, четырех учреждений культуры в сельской местности и шести котельных МУП "СТБР", а также перевод 592 квартир на автономное отопление. Общая сумма затрат составит порядка 143 млн рублей. Экономический эффект от реализации всех намеченных мероприятий должен составить порядка 40 млн рублей в год. В 2016 году в районе два дошкольных структурных подразделения (в селах Большой Мелик и Лесное) были переведены с электрического отопления на природный газ. Экономия в результате этого составляет около одного миллиона рублей в год. В прошлом году построена модульная котельная в СОШ р.п. Пинеровка, в этом году она должна быть запущена. По выше- названным объектам в нынешнем году планируется завершить модернизацию системы теплоснабжения четырех образовательных учреждений, двух учреждений культуры, центрального теплового пункта города Балашова, а также в р.п. Пинеровка и в селе Пады предстоит перевести несколько домов на индивидуальное отопление. Тем самым осуществляется решение об отказе от использования нерентабельных котельных. Ожидаемый экономический эффект - несколько миллионов рублей в год.

В прошлом году по ряду объективных причин так называемый паспорт готовности Балашовским районом получен не был. В нынешнем году сделаны необходимые выводы, ведется определенная работа. И паспорт готовности скорее всего будет получен.

М.И. Захаров доложил об имеющейся задолженности района за потребленные энергоресурсы и о работе, направленной на ее погашение.

Обнадеживает и тот факт, что достигнуто понимание важности и необходимости проведения подготовительных работ в преддверии отопительного сезона управляющими компаниями, работающими в районе.

О ходе подготовки к будущей зиме и началу отопительного сезона в своих муниципальных районах рассказали и гости.

Ну, а как оно получится на деле, узнаем уже меньше чем через 100 дней. Лето, оно ведь когда-нибудь закончится. И хочется надеяться, что службы и ведомства, отвечающие за готовность муниципальных районов Саратовской области и Балашовского района, в частности, подойдут к часу Х, что называется, во всеоружии.

"БП" №№107-108 от 26 июля 2018.