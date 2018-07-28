Поздравляем с Днём работника торговли

Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Ваш труд играет важную роль в повседневной жизни людей и во многом служит индикатором состояния экономики района.
В сфере торговли задействованы квалифицированные специалисты, благодаря усилиям которых решается одна из главных задач - удовлетворение социальных потребностей населения. Это большая ответственность, и вы с ней успешно справляетесь!
Балашовский потребитель получает все более комфортные, цивилизованные услуги, повышается культура и качество обслуживания.
Важной задачей для местной власти является поддержка роста потребительского рынка, создание условий для появления самых разных магазинов в городе и селах района. Ведь чем больше у покупателей выбор, чем выше конкуренция за потребителя - тем ниже цены, лучше обслуживание, качественней продукты, товары и услуги.
Уверены, что внимание и доброжелательность по отношению к покупателям и профессионализм работников торговли, добросовестное отношение к своим обязанностям и улыбка будут являться визитной карточкой всех торговых предприятий Балашовского района.
Поздравляем всех, кто имеет непосредственное отношение к торговле! Пусть ваш труд всегда будет уважаем и востребован, работа приносит удовольствие, а успехи и профессиональная удача станут вашими верными спутниками.
П.М. ПЕТРАКОВ,
глава Балашовского
муниципального района;
А.Г. РЫЖКОВ,
председатель Собрания
депутатов Балашовского
муниципального района.
"БП" №№107-108 от 26 июля 2018.