Поздравляем с Днём работника торговли

Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником!

Ваш труд играет важную роль в повседневной жизни людей и во многом служит индикатором состояния экономики района.

В сфере торговли задействованы квалифицированные специалисты, благодаря усилиям которых решается одна из главных задач - удовлетворение социальных потребностей населения. Это большая ответственность, и вы с ней успешно справляетесь!

Балашовский потребитель получает все более комфортные, цивилизованные услуги, повышается культура и качество обслуживания.

Важной задачей для местной власти является поддержка роста потребительского рынка, создание условий для появления самых разных магазинов в городе и селах района. Ведь чем больше у покупателей выбор, чем выше конкуренция за потребителя - тем ниже цены, лучше обслуживание, качественней продукты, товары и услуги.

Уверены, что внимание и доброжелательность по отношению к покупателям и профессионализм работников торговли, добросовестное отношение к своим обязанностям и улыбка будут являться визитной карточкой всех торговых предприятий Балашовского района.

Поздравляем всех, кто имеет непосредственное отношение к торговле! Пусть ваш труд всегда будет уважаем и востребован, работа приносит удовольствие, а успехи и профессиональная удача станут вашими верными спутниками.

П.М. ПЕТРАКОВ,

глава Балашовского

муниципального района;



А.Г. РЫЖКОВ,

председатель Собрания

депутатов Балашовского

муниципального района.

"БП" №№107-108 от 26 июля 2018.