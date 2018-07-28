Принято считать, что если зарегистрировать брак в какие-то особенные дни (к примеру, в красивые даты, когда совпадают порядковые числа дня, месяца и года, как это было 8 августа 2008 года, или в День всех влюбленных 14 февраля, а уж тем более в День семьи, любви и верности, отмечаемый в нашей стране 8 июля), этот брак обязательно будет крепким, а семейная жизнь долгой и счастливой.

Статистикой, конечно, это распространенное мнение подтверждается, увы, не всегда. Но так уж устроен человек, вообще, и наш человек, в частности, что хочется ему верить в магию чисел, помощь неба, заступничество святых покровителей брака… А охота, как известно, пуще неволи.

Вот и в нынешнем году накануне Дня семьи, любви и верности изъявили желание узаконить свои отношения и "пойти к алтарю" (берем эти слова в кавычки, потому что венчаются сегодня все еще достаточно редко) сразу 12 пар балашовских молодоженов.

Одной из счастливых брачующихся пар в этот день стали Алексей и Оксана Фоменко.

Наряду с многочисленными родственниками и друзьями с Днем семьи, любви и верности, а также с их бракосочетанием молодоженов поздравил заместитель главы администрации БМР по социальным вопросам О.А. Дубовенко.

Олег Александрович зачитал поздравительный адрес главы Балашовского муниципального района П.М. Петракова, вручил Алексею и Оксане ценный подарок.

А начальник отдела ЗАГС по Балашову и Балашовскому району Е.В. Александрова вручила теперь уже законным супругам Алексею и Оксане Фоменко особый документ - сертификат на семейное счастье №1…

Документ документом, однако и родители нынешних молодоженов, да и они сами, конечно, прекрасно понимают, что счастье, тем более семейное, нигде целевым образом получить нельзя. Оно строится совместными усилиями путем взаимных уступок, искренней заботы друг о друге. Ну, а в основании, в его "фундаменте", как и тысячи лет назад, лежит, конечно, любовь.

И как сказал поэт, "Аллилуйя возлюбленной паре!"

"БП" №№105-106 от 24 июля 2018.