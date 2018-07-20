25 июля - День сотрудника органов следствия Российской Федерации

В преддверии Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации, который отмечается ежегодно 25 июля, коллектив следственного отдела по городу Балашов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области под руководством подполковника юстиции Дмитрия Владимировича Бурикина поздравляет сотрудников органов следствия Российской Федерации с профессиональным праздником!

Уважаемые коллеги!

Ваша профессия – важнейшая составляющая деятельности системы правоохранительных органов России. Вы уполномочены вести предварительное следствие по самым сложным и опасным категориям преступлений. От Вашего профессионализма зависит безопасность жителей нашей страны, вера людей в торжество справедливости.

Работа сотрудников органов следствия – нелегкий труд, требующий верности присяге, высокой ответственности при исполнении служебного долга и личного мужества.

Желаю Вам выдержки, стойкости духа, успехов в работе, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!

День сотрудника органов следствия Российской Федерации - это профессиональный праздник сотрудников и работников Следственного комитета Российской Федерации, сотрудников и работников следственных подразделений Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, учрежденный постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2013 года № 741 «О дне сотрудника органов следствия Российской Федерации», отмечается ежегодно 25 июля.

Для выбора даты праздника послужило одно историческое событие. Именно 25 июля 1713 года именным приказом Петра I был учрежден первый специализированный следственный орган России – следственная канцелярия, которая стала первым государственным органом в стране, подчиненным непосредственно главе государства и наделенным полномочиями по проведению предварительного следствия. Идея создания следственного ведомства, организационно и функционально независимого от иных органов государственной власти, была реализована Петром I в ходе судебной реформы, одним из направлений которой стало разделение уголовного процесса и судебного разбирательства. Первая следственная канцелярия была названа «майорской», и она подчинялась непосредственно Петру I , к ее подследственности были отнесены все преступления коррупционной направленности, совершаемые должностными лицами органов государственной власти, в том числе и высокопоставленными. После смерти Петра I «майорские канцелярии» были упразднены, тема независимого следственного органа забыта, а предварительное следствие стали рассматривать как рядовую процессуальную процедуру досудебного производства.

Со времен Петра I система предварительного следствия подвергалась многочисленным преобразованиям, и лишь в 2007 году принятые изменения в уголовно-процессуальном законодательстве России и в закон «О прокуратуре Российской Федерации» исключили из компетенции прокуроров полномочия по процессуальному руководству следствием. Несмотря на ведомственную подчиненность, эти меры позволили сделать следственный аппарат прокуратуры относительно независимым и самостоятельным ведомством. Окончательное же возвращение модели развития следственных органов к «петровской» системе произошло 15 января 2011 года, когда вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2011 года «О Следственном комитете Российской Федерации», согласно которому руководство деятельностью этого нового органа осуществляет Президентом без одобрения органа законодательной власти. Таким образом, в настоящее время Следственный комитет РФ (СК России) подчиняется непосредственно главе государства и не входит в структуру ни одного из органов государственной власти. Независимость же СК России создала предпосылки для более эффективной борьбы с коррупцией, в том числе, в высших органах исполнительной власти. Кстати, то факт, что 25 июля 2013 года исполнилось 300 лет со дня издания указа Петра I, позволил следственному комитету РФ пополнить наградную ведомственную систему новой наградой – памятной медалью «300 лет первой следственной канцелярии России».