Провели "рекогносцировку" на местности

В последние субботу и воскресенье июля (28 и 29) в Балашовском районе пройдет традицион-ный фестиваль казачьей культуры "Казачий разгуляй на Хопре". К слову сказать, в этом году он состоится уже в седьмой раз и, как ожидается, соберет десятки творческих коллективов и исполнителей не только из Саратовской области, но и из других регионов страны.

А на днях состоялось очередное заседание оргкомитета фестиваля, причем его участники решили выехать в окрестности деревни Никольевка, где, как правило, проходит второй день творческого форума, и уже там провести, что называется, "рекогносцировку" на месте.

Как говорится, от добра добра не ищут, и потому программа седьмого фестиваля "Казачий разгуляй на Хопре" в принципе не будет сильно отличаться от предыдущих. Открытие фестиваля и конкурсные выступления участников состоятся 28 июля на сцене МУК "Центр культуры БМР". А в воскресенье, во второй день фестиваля, участники "Казачьего разгуляя на Хопре" переместятся на живописные берега реки Хопер в деревню Никольевка, где, собственно, состоятся гала-концерт и награждение лучших творческих коллективов, показательные выступления казаков. Здесь же будет организована и ярмарка мастеров-ремесленников…

Участники выездного заседания оргкомитета на месте обсудили, где и как будут проходить гости фестиваля во время своеобразного торжественного шествия, где лучше установить сцену, как расположить зрительские "трибуны". Разумеется, предусмотрены и места для машин "скорой помощи", пожарного автомобиля…

Словом, все должно получиться, ведь опыт проведения фестиваля "Казачий разгуляй на Хопре" и подобных ему массовых мероприятий у нас имеется более чем богатый. Впрочем, всегда надо держать в уме погодный фактор. Но будем надеяться, что погода будет к нам благосклонна.

"БП" №№103-104 от 19 июля 2018.