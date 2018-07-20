В 100 лет весь мир - театр

Фестиваль "Театральное Прихопёрье" оставил в памяти ощущение праздника и светлой грусти. Жаль, что закончилось время ожидания очередной премьеры на сцене Балашовского драматического театра и радости встречи с артистами и режиссерами, приехавшими на наш фестиваль из соседних регионов и из столицы.

Карнавал, состоявшийся в день открытия фестиваля, удивил яркостью, разнообразием костюмов, экзотическими образами и возрастным составом участников. В праздничной колонне по центру города шли не только школьники и студенты. Воспитанники детских садов шествовали вместе с родителями и воспитателями, облаченными в костюмы героев мультфильмов и сказок. И даже некоторые дедушки и бабушки малышей рискнули стать персонажами известных произведений литературы и фольклора. Карнавальное шествие и улица, на которой расположились забавные кафе "Три толстяка", "Двенадцать стульев", "У Шерлока Холмса", "Плюшки от Фрекен Бок", создали атмосферу всеобщей приподнятости и озорного веселья. Девиз первого дня фестиваля "Весь мир - театр" объединил его организаторов, участников и зрителей, которые накоротке общались с Остапом Бендером и трехглавым драконом и фотографировались с Котом Базилио.

После церемонии открытия II-го фестиваля "Театральное Прихопёрье" мне с коллегами посчастливилось побывать на моноспектакле Театра Наций "Наше всё… Бродский".

Из Интеренета узнала, что цикл спектаклей "Наше всё…" в Театре Наций открыл Авангард Леонтьев. Он представил программу вечеров, где прочел произведения М. Лермонтова, Л. Толстого, А. Чехова, И. Бабеля. Молодой актер Дмитрий Сердюк продолжил цикл спектаклей "Наше всё… Бродский". Актер обдумывал композицию спектакля три года. В спектакле непростые произведения Иосифа Бродского исполняются под… балалайку в сопровождении фортепиано и ударных. Не правда ли, странно звучит: Бродский и балалайка. Однако музыкальный монолог усилиями режиссера и оранжировщика Юрия Тхагалегова и актера Дмитрия Сердюка приобретает песенную легкость. А ударные Григория Иванова, фортепиано Марьяны Лысенко и балалайка Александра Боброва подтверждают мысль о том, что образ Бродского у каждого свой. У Дмитрия Сердюка он получился романтиком.

В основе моноспектакля - произведения Бродского. В одном из интервью актер заявил, что создатели спектакля не стремятся к пересказу биографии поэта. Монолог составлен из личного, интуитивного восприятия поэзии Иосифа Бродского, из некоторых событий его жизни, которые повлияли на понимание мира, роли и судьбы Поэта в стране, в которой он родился, и в которой живем мы.

Начинается спектакль музыкальным монологом юного поэта в красной шапке с помпоном и шарфе. Стихи звучат на пустой сцене. Нарисованная на заднике сцены карандашными штрихами кухня - часть интерьера коммунальной квартиры дома в Ленинграде, в котором жил Иосиф Александрович.

Жизнь Бродского в спектакле протекает между двумя "Венециями": родным Ленинградом и городом на берегу Адриатического моря, и звучат стихи, написанные на берегах Невы и на чужбине.

Пожалуй, кульминацией моноспектакля стал эпизод с красным телефонным аппаратом с проводом, зазвонившим на полу. Это был звонок из ОВИР 10 мая 1972 года, когда поэта поставили перед выбором: немедленная эмиграция или "горячие денёчки", кои означали допросы, тюрьмы и психбольницы. Строки стихов дают представление о взрослении и обретении мудрости поэтом. Меня поразил голос невидимого "судьи", звучащий откуда-то сверху из динамика как голос ребенка, читающего нотации взрослым. Этот прием подчеркнул нелепость происходящего с Бродским, изгнанником, называвшим себя русским поэтом. Спасибо Дмитрию Сердюку за музыкальный монолог поэта, удостоенного Нобелевской премии.

Приведу цитату писателя и политолога Владимира Соловьева: "Есть два человека: Бродский как поэт и Бродский как личность. Оба качества не идеальны и не безупречны. Но в обоих качествах это человек с отблеском гения. Это был великий поэт. И его кормовой базой, его подпиткой было одиночество".

Тема одиночества была и остается такой же востребованной и неисчерпаемой, как любовь, смысл жизни, родина, предназначение человека. МХТ имени А.П. Чехова представил на фестивале "Телефон доверия" М. Чертанова. Это комедия, что, если вспомнить "Служебный роман" Э. Ряза-нова, совсем не редкость.

В службу психологической помощи социального отдела администрации маленького города обращаются люди. Молодая женщина врач после расставания с мужчиной собирается наглотаться таблеток, только не знает, что надеть, чтобы прилично выглядеть после суицида. Мужчина зрелого возраста сообщает на телефон доверия о депрессии, случившейся в связи с потерей входа в свой внутренний мир, в котором он, бухгалтер, был успешным поэтом.

Окончание в "БП" №№103-104 от 19 июля 2018.