Комплексный подход - залог успеха

В администрации района состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по про-филактике правонарушений в Балашовском муниципальном районе. Совещание проходило под председательством главы БМР П.М. Петракова, и в нём приняли участие прокурор города Балашова А.В. Дементьев, секретарь межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в БМР И.А. Паращенко, представители правоохранительных структур, ФСИН, учреждений системы образования и социальной защиты, Центра занятости населения, СМИ.

В повестке дня нынешнего заседания значились четыре вопроса, в той или иной степени посвященные профилактике противоправной деятельности. Так, дискуссию открыл заместитель начальника отдела - начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД РФ "Балашовский" А.А. Дробышев, который выступил с информацией по первому вопросу "О создании условий в участковых пунктах полиции для приёма граждан, организация работы советов общественности при участковых пунктах полиции".

В частности, Андрей Александрович детально рассказал о деятельности участковых пунктов полиции как в городе, так и на селе, об организации работы советов общественности при участковых пунктах полиции. При этом А.А. Дробышев отметил, что в эти летние месяцы одной из важных задач является проведение косметического ремонта в целом ряде участковых пунктов полиции. В итоге было решено до 1 августа 2018 года подготовить смету и изыскать необходимые средства для ремонта указанных помещений.

Особенно оживленная дискуссия развернулась по второму вопросу повестки дня: "Об обеспечении временной занятости подростков в свободное от учебы время и каникулярный период, в том числе состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, а также из неблагополучных семей". В дебатах приняли участие консультант отдела информации, общественных отношений и работе с молодёжью администрации БМР А.А. Буренин, заместитель начальника управления культуры, спорта и туризма администрации БМР П.А. Маштаков, заведующая сектором воспитательной работы и дополнительного образования детей управления образования администрации БМР И.Н. Лашманова, заместитель начальника Центра социальной помощи семье и детям Г.П. Исакова, заместитель директора ГУ "Центр занятости населения г. Балашова" Н.А. Аксенова, заместитель председателя КДН и ЗП при администрации БМР Л.Н. Свиридова и другие.

В ходе обсуждения данного вопроса подчеркивалось, что всесторонне продуманная деятельность по обеспечению летнего отдыха и оздоровлению детей, равно как и обеспечение временной занятости подростков в каникулярный период, уже на протяжении многих лет являются в Балашовском районе составной частью успешно реализуемой и отлаженной системы. Не стал исключением в этом смысле и нынешний год. А потому выступавшие детально рассказали о череде самых разных мероприятий для детей и подростков, проходящих сейчас в районе в данном направлении (культура, спорт, оздоровление, трудовая нагрузка). При этом особенно внимательно был рассмотрен вопрос об обеспечении временной занятости ребят, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, а также из неблагополучных семей.

Основным докладчиком по вопросу "О состоянии работы по профилактике правонарушений и преступлений среди граждан, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества" была начальник Балашовского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Саратовской области Е.В. Дюлюкова. По словам Елены Валерьевны, поскольку наше государство идет по пути гуманизации системы наказания, то одним из инструментов данного процесса являются так называемые исправительные работы. Однако ключевым пунктом выступления Е.В. Дюлюковой как раз и явились проблемы поиска работы на балашовской земле для целого ряда осужденных к мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества. А потому межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в БМР настоятельно рекомендовала организовать работу по трудоустройству таких осужденных на местах их проживания.

Ну, а завершилось заседание выступлением консультанта по вопросам безопасности и взаимодействию с правоохранительными и налоговыми органами администрации БМР И.А. Паращенко, который подготовил детальный отчет по вопросу "Эффективность исполнения муниципальных программ правоохранительной направленности, их влияние на профилактику правонарушений в БМР".

Таким образом, в ходе работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в БМР был продемонстрирован комплексный подход к решению довольно острых проблем современного общества, направленный на всестороннюю профилактику нарушений закона на территории нашего района.

"БП" №№103-104 от 19 июля 2018.