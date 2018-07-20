"Летняя мозаика" определяет лучших

На базе ДОЛ "Колос" прошел традиционный межлагерный фестиваль "Летняя мозаика". В этом году он был посвящен теме волонтерства, тем более, что в России нынешний год, как известно, объявлен Годом добровольца (волонтера).

Одной из своеобразных изюминок этого, как уже отмечалось, традиционного мероприятия стало то, что его организаторы, нарочно или нет, решили провести его не когда-нибудь, а аккурат 13 июля, в пятницу… Более того, на этот же день, как выяснилось, "выпали" сразу два интересных астрономических явления: солнечное затмение и новолуние. Но, похоже, юные артисты и их вожатые из наших детских оздоровительных лагерей - народ не слишком суеверный и на такие мелочи природы внимание не очень-то обращают. Подумаешь, солнечное затмение за компанию с новолунием, да еще и приправленные пятницей, 13-го! Да мы любого Фредди Крюгера "защекочем" до смерти. Пусть только сунется…

Так или иначе, но нынешняя "Летняя мозаика" собрала несколько десятков юных талантливых и креативных артистов самых разных жанров, представлявших детские оздоровительные лагеря "Колос", "Юность", "Голубая ель" и санаторий "Пады".

Ну, а о том, насколько талантливы нынешние дети, можно было судить уже хотя бы по массовому искрометному флешмобу, который устроили иучастники нынешнего фестиваля еще до его официального открытия.

Приветствуя ребят и их молодых наставников, заместитель главы администрации БМР по социальным вопросам О.А. Дубовенко особо отметил, что сегодня, на нынешнем фестивале проигравших не будет. А вот в выигрыше останутся все. Потому что фестиваль - это уникальная площадка, где каждый участник может продемонстрировать все, на что он способен. Но в то же время это замечательная возможность познакомиться с другими участниками, почерпнуть что-то полезное и интересное, завязать новые знакомства. К слову сказать, через несколько дней блеснуть своими талантами смогут уже юные спортсмены в рамках спартакиады среди детских оздоровительных лагерей.

Олег Александрович пожелал всем участникам успехов, проявить по максимуму свои творческие способности и таланты, порадовать своими выступлениями как себя, так и зрителей. Ну, а общей наградой для всех должно стать хорошее настроение.

К словам и добрым пожеланиям участникам фестиваля присоединился и директор ДОЛ "Колос" А.Е. Попов.

Судить же выступления юных талантов предстояло строгому, но компетентному жюри, в которое вошли: заведующая сектором воспитательной работы и дополнительного образования детей управления образования БМР И.Н. Лашманова, методисты управления образования БМР Н.М. Живайкина, Е.Г.Чеботарева, педагог Центра дополнительного образования "Созвездие" А.Н. Маркеева.

По звуки Гимна Российской Федерации Государственный флаг России подняли Анна Китляр, Владимир Афанасьев, Светлана Кабакова и Данила Скубин.

Ну, а потом началось собственно действо. Сменяя друг друга, на сцену поднимались команды различных лагерей. Стоит отметить, что практически все выступления так или иначе отражали тему добровольчества и волонтерства, идею бескорыстной помощи, победы добра над злом. При этом приятно удивило жанровое разнообразие номеров. Здесь были и театрализованные представления, и песни, и танцы, и декламация стихов, и даже акробатические этюды… Словом, было на что посмотреть и за кого поболеть. Зрители не жалели ладоней, горячо аплодируя как своим участникам, так и друзьям-соперникам.

Думается, что судейской коллегии было непросто определиться с тем, чье же выступление стало лучшим на этом фестивале. Однако правила есть правила, и победитель должен быть назван. Он и был назван. Причем, в этот раз сложилась по-своему уникальная ситуация: решением жюри первое место было поделено между двумя лучшими коллективами. Самыми креативными, артистичными и дружными судьи признали ребят и девчонок из команд лагерей "Колос" и "Голубая ель". Второе место было отдано команде ДОЛ "Юность". Ну, а третьими стали ребята из ДСОЛ "Пады".

Поздравляем! Это было круто!

"БП" №№103-104 от 19 июля 2018.