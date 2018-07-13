"Юбилей в кругу друзей"

Так называлась концертная программа, предшествовавшая заключительному представлению «Живём на все 100!», состоявшемуся на сцене Балашовского драмтеатра 3 июля, которое, собственно, и стало завершающим аккордом II Межрегионального фестиваля "Театральное Прихоперье". Сам фестиваль, проходивший в нашем городе с 25 июня по 3 июля, напомним, был посвящен 100-летнему юбилею Балашовского драматического театра.

Надо сказать, название программы, как нельзя лучше отражало ее суть. В этот день в Театральном парке и зрительном зале случайных людей не было. Здесь собрались непросто любители театрального искусства, но и наиболее преданные друзья Балашовского драматического театра. Многие из них приложили руку, причем самым непосредственным образом, к возведению и торжественному открытию в сентябре прошлого года новой сцены одного из старейший в регионе репертуарных театров.

Как отметил художественный руководитель БДТ В.Н. Попов, один из самых больших друзей театра, нынешний председатель Саратовской облдумы И.Г.Кузьмин, курировавший тогда все работы на строительной площадке будущего театра, стал своеобразным прорабом этой "стройки века". А почетное право первым поздравить актерскую труппу и весь коллектив Балашовского драматического театра с их славным юбилеем было предоставлено именно ему.

Обращаясь к виновникам торжества, Иван Георгиевич особо подчеркнул, что этот по-своему уникальный коллектив с честью преодолел все испытания и трудности, особенно того периода, ко-гда у театра практически не было своей сцены, затем, когда приходилось работать, по сути дела, в приспособленном помещении, и, наконец, в те месяцы, когда на месте нынешнего театра развернулась масштабная стройка. Профессиональный и творческий потенциал этих людей помог им сохранить театр, его неповторимый дух, ни на йоту не снизить высокую планку качества спектаклей, более того, выйти на принципиально иной уровень.

-Я очень надеюсь, что эта замечательная положительная тенденция будет продолжаться еще долгие годы, - сказал И.Г. Кузьмин, вручая директору театра Т.В. Чучковой поздравительный адрес от депутатов Саратовской областной думы.

Министр культуры Саратовской области Т.А. Гаранина пожелала, чтобы "тот дух творчества, созидания, который есть и в театре, и в Балашове в целом, оставался здесь всегда". Ну, а художественному руководителю БДТ В.Н. Попову, директору театра Т.В. Чучковой, всем актерам и не только актерам Татьяна Анатольевна пожелала крепкого здоровья и творческого долголетия.

- Впереди у нас с вами предстоит большая и очень интересная работа, - подчеркнула министр.

С большим букетом цветов и внушительным пакетом, надо думать, подарков пришел поздравить юбиляров и глава БМР П.М.Петраков.

- Многие балашовцы признали, что самым главным, ярким и запоминающимся событием прошлого года для них стало именно открытие новой сцены Балашовского драматического театра и проведение на ней тогда еще первого Межрегионального фестиваля "Театральное Прихоперье", - сказал Павел Михайлович. - Разумеется, это было главным событием и для артистов театра. Но главное, что удалось коллективу, ведомому художественным руководителем театра В.Н. Поповым и его директором Т.В. Чучковой, - это сохранение уникальной атмосферы старого театра, его духа… Я желаю всему коллективу театра новых удачных творческих находок, интересных постановок и каждодневного неизменного аншлага.

К уже прозвучавшим поздравлениям присоединились глава МО город Балашов В.И. Якубович, глава администрации муниципального образования город Балашов С.Ю. Александров, начальник управления культуры, спорта и туриз-ма администрации БМР С.А. Коблов.

Особенно трогательным стало поздравление, прозвучавшее от председателя Саратовского отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации, народной артистки России, заведующей кафедрой мастерства актера театрального института Саратовской государственной консервато-рии им. Собинова, профессора, почетного гражданина Саратовской области Р.И. Беляковой.

Как оказалось, Римма Ивановна уже успела, что называется, опробовать эту сцену, сыграв в спектакле "Соло для струны" одну из своих самых ярких ролей. И от того вечера у нее остались самые светлые и приятные воспоминания.

Р.И.Белякова тепло поздравила коллег с замечательным юбилеем и пожелала им постоянных аншлагов и благодарного зрителя.

Как водится, одними лишь словами и пожеланиями дело не ограничилось. Практически все сотрудники театра-юбиляра были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами как губернатора и Саратовской облдумы, так и главы Балашовского муниципального района. Ну, а сам театр, разумеется, получил ценные подарки.

Впрочем, Балашовский драматический театр дружит не только с руководителями разного ранга. Очень трогательно смотрелись многочисленные поздравления юбиляров со стороны коллег - артистов различных театров Саратовской области. Здесь, в частности, были представители Саратовского академического театра оперы и балета, Саратовского областного театра оперетты, театра кукол "Теремок", Балаковского театра юного зрителя и многих других. Весьма гармонично вписали в юбилейную программу некоторые отрывки из своих лучших спектаклей и сами виновники торжества. Чем, конечно, безмерно порадовали публику.

Не обошлось и без символизма. Как признался худрук БДТ, заслуженный артист России В.Н. Попов, в этот суматошный день он успел отсмотреть и несколько талантливых ребят и девушек, мечтающих связать свою жизнь с театром, а потому поступающих на театральное отделение филиала Саратовского областного колледжа искусств в Балашове. Так вот, будущим актерам, можно сказать, авансом была оказана высокая честь не только присутствовать на вековом юбилее Балашовского драматического театра, где, даст Бог, через несколько лет им предстоит прославиться самим и прославить наш город, но и удостоиться, возможно, первых в своей юной жизни настоящих оваций. Такое не забывается…

Остается лишь констатировать, что 100 лет для театра - время расцвета. Ну, а применительно к нашему Балашовскому драматическому театру можно сказать, что это время второго рождения. БДТ разменял вторую сотню лет. Так что тут уж не скажешь: живи до 100 лет. А потому пожелаем Балашовскому драматическому театру жить до 1000 лет!

"БП" №№99-100 от 12 июля.