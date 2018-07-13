Прокурор разъясняет

"Какие сделки могут заключать несовершеннолетние?".

Отвечает и.о. прокурора города, младший советник юстиции А.А. Морозов:

- Несовершеннолетние дети в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. Эти сделки должны соответствовать возрасту ребенка (например, покупка хлеба, мороженого, тетрадей и т.п.) и предусматривать уплату незначительных сумм или передачу предметов, имеющих небольшую ценность.

Дети в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации. В первую очередь, это сделки дарения, в соответствии с которыми малолетний получает какую-то ценность (вещь, деньги) в дар. Предельная ценность подарка в законе прямо не указана, но по смыслу закона она не должна превышать разумную стоимость с учетом возраста одаряемого.

Кроме того, ребёнок в возрасте от 6 до 14 лет может самостоятельно совершать сделки по распоряжению средствами, предоставленными ему с согласия законного представителя каким-либо третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения. "Свободное распоряжение" малолетнего будет, как правило, осуществляться с одобрения родителей, усыновителей, опекуна. Воля малолетнего формируется под влиянием и при одобрении его действий родителями, усыновителями, опекуном.

Объем совершения сделок несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет более широк. Так, с согласия родителей (усыновителей, попечителя) они вправе совершать разнообразные сделки (продать или купить имущество, принять или сделать подарок, заключить договор займа и т.п.), со-вершать иные юридические действия и даже заниматься предпринимательской деятельностью. Волю в таких сделках и иных действиях выражает сам несовершеннолетний. Согласие родителей, усыновителей или попечителя при этом должно быть выражено в письменной форме. Несоблюдение этого требования является основанием для признания сделки, совершенной несовершеннолет-ним, недействительной. Однако допускается и последующее письменное одобрение сделки указанными выше лицами (родителями, усыновителями, попечителем).

Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, т.е. независимо от согласия родителей (усыновителей, попечителя), распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами, вправе самостоятельно сделать вклад, в полной мере распоряжаться им, если он лично внес деньги на свое имя. Если же вклад внесен другим лицом на имя несовершеннолетнего, достигшего 14 лет, или перешел к нему по наследству, то он вправе распоряжаться им только с письменного согласия родителей (усыновителей, попечителя).

"БП" №№99-100 от 12 июля 2018.