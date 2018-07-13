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Пятница, 13 июля 2018 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Связь поколений

Так называлось тематическое мероприятие, которое прошло в рамках общероссийской акции "Сердце солдатской матери" в здании Епархиального управления Балашовской епархии.

Данная акция преследует несколько целей. Во-первых, отдать дань уважения матерям, чьи сыновья погибли  при выполнении своего служебного долга  по защите  Отечества  на фронтах Великой Отечественной войны,  а также в ходе различных вооруженных конфликтов последних лет, включая войны в Афганистане и на Северном  Кавказе. Ну, а во-вторых, cформировать патриотическое сознание  у нынешней молодежи  на примере духовно-нравственных ценностей семьи. 
К слову сказать, нынешняя акция проводится по инициативе и при организационной поддержке Общественного совета при Министерстве обороны России и Национальной ассоциации офицеров запаса  Вооруженных сил Российской Федерации.
Гостями и участниками мероприятия стали матери военнослужащих разных лет, погибших при исполнении воинского долга, причем не только из Балашовского, но и ряда соседних районов, а также официальные лица.
Открывая мероприятие,  к его участникам обратился со словами поддержки и благодарности епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий.
Владыка Тарасий, в частности, подчеркнул особую важность подобных мероприятий, ибо как сказал Господь: "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя". Ведь именно благодаря таким людям у нас есть возможность спокойно жить, трудиться, развиваться,  в том числе и духовно. А потому наша первейшая задача помнить об этих людях, и, разумеется, не забывать их родных и близких, особенно матерей, родивших и воспитавших таких замечательных сыновей.
В ходе акции также выступили заместитель главы администрации БМР по социальным вопросам О.А. Дубовенко,  благочинный Аркадакского округа священник Алексий Гордеев, председатель Союза ветеранов Афганистана в г. Балашове А.С. Заикин, председатель саратовской региональной общественной организации "Память о защитниках Отечества" О.И.Морозова…
Война - это безусловное зло. И практически в каждой семье она оставляет свой след. Участники встречи поделились своими историями с молодым поколением, передали им свой пример и опыт практической работы. Так, о работе по патриотическому воспитанию  в Ртищевском муниципальном районе рассказали ветеран труда, основатель и бессменный руководитель школьного музея Боевой славы "Хранитель памяти", поэтесса А.С. Овчинникова, а также председатель общественного совета
г. Ртищево Л.Т. Иванова.
Своим пониманием проблемы патриотического воспитания и практическими наработками поделились и другие гости мероприятия.
Эхо войны не затихает в людских сердцах, сколько бы лет ни прошло. И боль от потери близкого человека по-прежнему ноет в сердце безутешной матери. Об этом, в частности, пели замечательные исполнители  О.Гордуз (песня "Белые панамки"), А.С.Заикин, женский вокальный ансамбль БИ СГУ "Сияние" (рук. Е.Абраамян).

"БП" №№99-100 от 12 июля 2018.