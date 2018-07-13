"С гордостью за прошлое, с заботой о настоящем"

Так назывался региональный форум детских общественных объединений, прошедший в Центре дополнительного образования "Созвездие". В форуме приняли участие отряды отделений Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" из Балашова, Калининска, п.г.т. Лысые Горы и села Большой Карай Романовского района.

По словам начальника штаба местного отделения "Юнармии" подполковника запаса Н.В. Галевича, Балашов был выбран местом проведения первого регионального форума "Юнармии" отнюдь не случайно. Организаторами же столь масштабного и представительного мероприятия выступили МБУДО "Центр "Созвездие" и управление образования администрации БМР при участии Саратовского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", командования Учебной авиационной базы и военного комиссариата города Балашов, Балашовского и Романовского районов.

Здесь, в частности, впервые встречали отряды юнармейцев МБОУ СОШ №2 имени Героя Советского Союза Подгайнова С.И.

(г. Калининск), "Бравые ребята" МБОУ СОШ №2 (п.г.т. Лысые Горы) и "Альфа" МОУ СОШ имени Героя Советского Союза Сосина Н.Ф. (село Б. Карай).

Гостей принимали хозяева форума - балашовские отряды: "Юные спасатели" МОУ СОШ №7, Школа юных космонавтов имени дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта А.А. Леонова, военно-патриотический клуб "Поиск" МОУ СОШ №17, "Патриоты России" МОУ СОШ с. Хопёрское и МБОУ СОШ №9 имени П.А. Столыпина.

Юных патриотов ожидали конкурсы в номинациях "Творческая презентация работы юнармейского отряда", "Строевая подготовка", "Спортивная подготовка" и викторина "Военные страницы истории России".

В торжественной обстановке Н.В. Галевич принял рапорт от командиров отрядов о готовности юнармейцев к участию в форуме. Под звуки легендарного марша лейб-гвардии Преображенского полка знамённая группа внесла флаги Российской Федерации и Юнармии.

Юных участников тепло приветствовали заместитель главы администрации района по социальным вопросам О.А. Дубовенко, глава администрации МО г. Балашов С.Ю. Александров и член Общественной палаты Саратовской области, руководитель Саратовского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" А.М. Демченко.

Среди присутствующих в зале: председатель СРОО "Память о защитниках Отечества" О.И. Морозова; помощник начальника отделения подготовки и призыва на военную службу граждан военного комиссариата города Балашов, Балашовского и Романовского районов Р.Ю. Чикунов; ветераны Вооружённых сил, представители общественных организаций "Боевое братство", "Часовые Родины"; солдатские матери; заведующий сектором по воспитательной работе и дополнительному образованию управления образования И.Н. Лашманова; методисты Н.М. Живайкина, Т.А. Солдатова, учителя школ и другие.

На конкурсной основе прошла творческая презентация (визитная карточка) отрядов. Ее оценивало компетентное жюри, в которое вошли: военный лётчик первого класса, кандидат педагогических наук, доцент кафедры конструкции и эксплуатации авиационной техники Учебной авиационной базы подполковник запаса А.Ю. Аношкин; заместитель командира УАБ по работе с личным составом подполковник К.Е. Дорогов; зам-главы райадминистрации по соцвопросам О.А. Дубовенко; руководитель Саратовского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" А.М. Демченко; глава администрации МО город Балашов С.Ю. Александров.

Дальше все отряды переместились в спортивный зал, где военнослужащие УАБ выставляли оценки за строевую выучку отрядов, прохождение торжественным маршем и солдатскую песню. Словом, судя по полученным баллам, конкурс строевого шага и песни оказался на деле непростым для юнармейцев.

Физическую подготовленность каждого показал спортивный конкурс. Викторина "Военные страницы истории России" продемонстрировала уровень знаний отечественной истории знатоков.

Победа в каждом новом конкурсе приносила дополнительные очки в копилку команд.

А пока жюри подводило итоги всех состязаний форума, задорные девчушки городского клуба старшеклассников "Лидер" Екатерина Килымнык, Елена Крюкова и Елена Кононенко проводили с юнармейцами в зале танцевальный флешмоб.

Мальчишки и девчонки осмотрели в выставочном зале макеты боевой техники периода Великой Отечественной войны, посетили музей истории, археологии и краеведения Прихопёрского края, совершили виртуальную экскурсию "По старым улицам Балашова".

Александр Казаков, учащийся 9 класса, командир отряда МБОУ СОШ №2 г. Калининска:

- В нашей школе пять лет назад были созданы восемь кадетских взводов (176 человек), которые составляют роту, где я являюсь командиром в звании "кадет-сержант". В отличие от других школьников, мы занимаемся дополнительно по программе начальной военной подготовки, на спортивных тренажёрах, посещаем спор-тивные секции, где осваиваем боевые искусства. Перед началом уроков в школе на утреннем построении роты ежедневно проводится поверка личного состава командирами взводов, у которых я принимаю рапорт. Дисциплине, успеваемости и посещаемости занятий отводится повышенное внимание.

Наши юнармейские наставники - учитель английского языка Марина Валерьевна Шох и военрук, учитель ОБЖ Илья Викторович Белоглазов. Кадеты являются подшефными военнослужащих 60-й ракетной Таманской ордена Октябрьской революции, Краснознамённой дивизии имени 60-летия СССР. Несмотря на дождливую погоду, мы приехали в Балашов, где нашли хороших друзей.

…И вот наступил кульминационный момент мероприятия. Члены конкурсной комиссии К.Е. Дорогов, А.Ю. Аношкин, С.А. Кобзева, директор МУК "Центр информационно-методического и технического обеспечения учреждений образования БМР", начальник кафедры 4-го авиационного факультета (Д и ВТА) (г. Балашов) Краснодарского ВВАУЛ полковник А.В. Новосельский огласили результаты состязаний и вручили заслуженные награды.

В номинация "Творческая презентация работы юнармейского отряда" первое место занял военно-патриотический клуб "Поиск" (МОУ СОШ №17). Совсем немного уступили им "Патриоты России", занявшие второе место. Ну, а Балашовская школа юных космонавтов стала третьей.

В номинации "Строевая подготовка" лучшими стали юнармейцы МБОУ СОШ №2 имени Героя Советского Союза Подгайнова С.И. (Калининск). Второе место разделили юнармейские дружины МОУ СОШ с. Хоперское, БШЮК, "Бравые ребята" МБОУ СОШ №2 п.г.т. Лысые Горы, "Альфа" МОУ СОШ имени Героя Советского Союза Сосина Н.Ф. (с. Большой Карай). А вот триумфатор предыдущей номинации военно-патриотический клуб "Поиск", представлявший МОУ СОШ №17, занял третье место.

Номинация "Строевая подготовка". В младшей возрастной группе не было равных все тому же ВПК "Поиск" (МОУ СОШ №17). Второе место было отдано юнармейцам МБОУ СОШ №9 имени П.А. Столыпина. В старшей возрастной группе места распределились следующим образом: 1 место - "Альфа" (МОУ СОШ имени Героя Советского Союза Сосина Н.Ф. с. Большой Карай), 2 место - БШЮК. 3 место - МБОУ СОШ №2 имени Героя Советского Союза Подгайнова С.И. (г. Калининск).

В викторине "Военные страницы истории России" - самыми эрудированными оказались юнармейцы МБОУ СОШ №2 имени Героя Советского Союза Подгайнова С.И. (Калининск). Второе место было отдано их друзьям-соперникам из ВПК "Поиск" (МОУ СОШ №17). Ну, а "Бравые ребята" из МБОУ СОШ №2 п.г.т. Лысые Горы замкнули тройку лидеров.

По итогам выполнения всех конкурсных заданий победителем регионального форума "С гордостью за прошлое, с заботой о настоящем" детских общественных объединений Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" назван военно-патриотический клуб "Поиск" МОУ СОШ №17 (директор школы Светлана Викторовна Кравцова, руководитель отряда Надежда Михайловна Рябых). Юнармейцы МБОУ СОШ №2 г. Калининск заняли 2-е место и Балашовская школа юных космонавтов - 3-е место. Им вручены кубки и дипломы.

Завершилась торжественная церемония гимном юных патриотов - песней "Служить России", которую исполнили военнослужащий УАБ Д.А. Кругов и все присутствующие.

Юнармейцы посетили с экскурсией Учебную авиационную базу, где их приветствовал командир, лётчик первого класса полковник Денис Евгеньевич Перминов, прошли по знаменитой Юбилейной площади. Затем в курсантской столовой они отведали настоящий солдатский обед, даже посидели за штурвалом многоцелевого двухмоторного самолёта Л-410, а в музее Боевой славы БВВАУЛ заведующий А.М. Курбанов рассказал об истории, выпускниках прославленного и легендарного военного училища - кузницы лётных кадров.

"БП" №№99-100 от 12 июля 2018.