Тем, кто молод душой, посвящается

30 июня на городской площади состоялась большая красочная шоу-программа, приуроченная ко Дню молодежи, который традиционно отмечается в нашей стране 27 июня.

Что такое современная молодежь? Наверное, специалисты с ходу могут дать с десяток различных определений этого понятия. Но какое определение ни бери за основу, очевидно одно - к молодежи сегодня можно отнести не только и даже не столько людей, возраст которых, условно говоря, ко-леблется в диапазоне 14-35 лет. Ведь известно, что и в 20 лет можно превратиться в ворчливого и вечно всем недовольного старика, а можно и в 75 лет оставаться молодым душой и радоваться жизни, как в юности. Поэтому День молодежи - это, поистине, праздник всех, кто молод сердцем и душой, кто умеет наслаждаться жизнью и, несмотря ни на какие преграды, строит планы и стремится к их осуществлению.

Наши люди любят праздники. И это не секрет. А День молодежи у балашовцев один из самых любимых. Поэтому вечером 30 июня на площади перед офисом Сбербанка ожидался аншлаг. В конечном счете, так оно и случилось.

Зрителей на площади, а в их лице всю молодежь Балашовского района поздравил с Днем молодежи глава БМР П.М. Петраков, который пожелал молодым людям здоровья, счастья, успехов, огромной любви и исполнения всех желаний.

Его заместитель по социальным вопросам О.А. Дубовенко не только обратился к молодежной аудитории со словами поздравлений, но и напомнил, что нынешний год в нашей стране объявлен Годом добровольца (волонтера). А в Балашовском районе традиции волонтерства, движения добровольных помощников всегда были достаточно сильны. Олег Александрович вручил личную книжку волонтера одному из видных представителей балашовского волонтерства М.В. Исупову, а также благодарственное письмо руководителя Федерального агентства по делам молодежи А.В. Бугаева директору Балашовского филиала регионального центра "Молодежь плюс" О.А. Комочковой.

К прозвучавшим поздрав-лениям присоединились учитель иностранного языка гимназии №1, победитель Всероссийского конкурса "Образ будущего страны" Снежана Елисеева; учитель истории и обществознания лицея, победитель муниципального и регионального этапов конкурса "Педагогический дебют-2016" Алексей Булгаков; учитель информатики школы с. Старый Хопер Александр Дьячин, известный балашовский самбист, мастер спорта России международного класса, тренер-преподаватель отделения самбо ДЮСШ Антон Демин, основатель и руководитель танцевальной студии "Нью бит", преподаватель филиала Саратовского областного колледжа искусств в Балашове, победительница различных танцевальных конкурсов и фестивалей Алина Шестерякова…

Разумеется, в концертной программе, посвященной Дню молодежи, участвовали молодые, но уже признанные и любимые балашовские артисты: Анастасия Оболенская, Николай Загудаев, Мария Храмова, Виктория Спиридонова, Артур Гулян и Александр Митрофанов, Кристина Писцова, Ольга Конобеевская и многие другие.

Впрочем, в этот вечер публику развлекали не только балашовские мастера сцены. В качестве приглашенных звезд выступила саратовская кавер-группа с характерным названием "Бессонница", которая исполнила несколько хитов прошлых лет.

Ну, а закончился этот удивительный вечер тоже вполне традиционно - красочным фейерверком, который стал своеобразным подарком всем балашовцам от депутата Саратовской областной думы С.Б. Суровова.



"БП" №№97-98 от 10 июля 2018.