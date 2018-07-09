Соцземледелие живёт и развивается...

После небольшого перерыва возобновилась практика посещения главой Балашовского муниципального района П.М. Петраковым муниципальных образований. Свой очередной рабочий визит Павел Михайлович нанес в Соцземледельское МО.

Как всегда, глава района в компании с главой Соцземдельского муниципального образования О.В.Костиковой и в сопровождении руководителей структурных подразделений районной администрации ознакомился с положением дел в учреждениях социальной сферы пос. Соцземледельский, а также встретился с жителями в местном Доме культуры.

Первым пунктом программы визита районного главы в поселок Соцземледельский стала местная школа. Уже на подходе к школьному двору стало очевидно, что здесь развернулись масштабные ремонтные работы. Директор школы Е.А. Глухова пояснила, что на протяжении довольно длительного времени одной из самых острых проблем этого образовательного учреждения оставалась старая, давно нуждающаяся в замене кровля. Любые осадки, будь то дождь или снег, вызывали протекание крыши, что, понятно, не лучшим образом сказывалось на учебном процессе. В 2015 году в школе привели в порядок спортивный зал. И вот теперь, наконец, масштабные работы не просто по ремонту, а по полной замене старой кровли на новую, начаты. Так что 1 сентября здешние школьники приступят к занятиям в школе, имея над головой новую крышу. Хочется надеяться, что этот факт отразится на успеваемости ребят.

Заглянул Павел Михайлович и в здешний кафе-бар с романтическим названием "Ариэль". Глава района с удовлетворением отметил довольно широкий ассортимент представленной продукции, что для жителей поселка, находящегося на довольно большом расстоянии от Балашова, конечно, играет весьма существенную роль.

Еще одним важным социальным объектом данного населенного пункта является структурное подразделение здешней школы МДОУ детский сад "Ромашка". Здесь чисто, светло и уютно. Словом, созданы неплохие условия для малышей. Сами дети сейчас объединены в одну сводную группу.

К слову сказать, здесь так же, как и в школе, острейшей проблемой является состояние крыши. И если в школе этот вопрос находится уже в стадии практического решения, то в садике, увы, пока только в стадии обсуждения.

В фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) пос. Соцземдельский обоих глав уже ожидал главный врач ГУЗ СО "Балашовская районная больница" А.Ю. Гадяцкий. Он и рассказал о том, как налажено здесь медицинское обслуживание населения.

По словам Андрея Юрьевича, поселок Соцземледельский у руководства медицинской отрасли района находится на особом счету. Прежде всего это связано с тем, что здесь проживает много людей трудоспособного возраста. Поселок живет, развивается, здесь относительно много детей - 89 юных соцземледельцев в возрасте до 18 лет, в том числе пять детей до года. На сегодняшний день в штате ФАПа пос. Соцземледельский работают два человека: медицинская сестра и уборщик служебных помещений. Сам фельдшерско-акушерский пункт по площадям вполне соответствует всем необходимым нормативам, здесь есть четыре основных кабинета, в том числе смотровой и процедурный, в наличии необходимый запас лекарственных препаратов, медицинский инвентарь… Нашлись свои проблемные моменты и здесь. Дело в том, что в поселке пока нет своего пункта по продаже лекарственных препаратов, а ездить за ними в Балашов довольно накладно и не всегда удобно. Сейчас прорабатывается вопрос открытия такого пункта как раз на базе здешнего ФАПа.

Ну, а завершился визит главы района традиционной встречей с местными жителями, которая состоялась в Соцземледельском Доме культуры.

Как водится, в начале встречи глава Соцземледельского МО О.В.Костикова рассказала землякам и главе района о работе местной администрации в ушедшем 2017 году и за прошедшие месяцы года нынешнего, об исполнении бюджета муниципального образования, о ближайших планах.

В свою очередь, глава БМР П.М. Петраков поделился впечатлениями от визита в Соцземледельское МО, рассказал о том, как строится работа возглавляемой им районной администрации, ответил на многочисленные вопросы соцземледельцев. Вопросы эти, надо сказать, в основной своей массе были вполне традиционными для сельчан и касались в основном проблем благоустройства, медицинского обслуживания. Особый разговор зашел о том, как не допустить новой вспышки такого особо опасного заболевания животных, как африканская чума свиней. Напомним, что недавно в Первомайском МО был выявлен очаг АЧС. И теперь необходимо сделать все возможное, чтобы вирус не перекинулся на населенные пункты других муниципальных образований.

"БП" №№97-98 от 10 июля 2018.