"Родители и дети против наркотиков - 2018"

Так назывался традиционный VII межрайонный семинар-совещание для родителей несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте в полиции, и для семей, находящихся в социально опасном положении, который прошел в районном центре в формате родительского собрания. Его инициаторами выступили МО МВД РФ "Балашовский" и Общественный совет при полиции.

Как отметил заместитель председателя Общественного совета при МО МВД РФ "Балашовский" Ю.В. Шатковский, площадку для проведения столь важного форума предоставила администрация МБУДО "Центр дополнительного образования "Созвездие". В его работе приняли участие сотрудники Межмуниципальных отделов МВД России из Балашова, Ртищево, Калининска и Аркадака, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами управлений образования, участковые уполномоченные полиции.

В просторном зале - члены аппарата Общественного совета при Главном управлении МВД РФ по Саратовской области, администрации БМР, общественные помощники Уполномоченного по правам ребёнка из Аткарского, Аркадакского, Балашовского, Екатерининского, Калининского, Лысогорского, Романовского, Самойловского и Турковского районов.

Здесь же представители прокуратуры, Балашовского Епархиального управления РПЦ, общественных организаций, средств массовой информации, школьные психологи и педагоги Центра социальной помощи семье и детям "Семья", уполномоченные по правам участников образовательных отношений общеобразовательных учреждений, многочисленные родители вместе с несовершеннолетними детьми, состоящими на профилактическом учёте, учителя школ.

Среди приглашённых гостей присутствовали: заместитель прокурора города Балашов А.Н. Рогожин, помощник прокурора Н.Д. Соболев, секретарь Епархиального управления протоиерей Роман Волков, методист методического отдела МКУ "Центр информационно-методического и технического обеспечения управления образования БМР" по координации работы Уполномоченных по правам участников образовательных отношений, воспитательной работы, по профилактике безнадзорности, правонарушений и школы молодых специалистов Т.А. Солдатова и заместитель главы районной администрации по социальным вопросам О.А. Дубовенко.

Открыла встречу руководитель Саратовского областного совета общественных помощников Уполномоченного по правам ребёнка, ответственная за организацию взаимодействия с Общественным советом при МО МВД РФ "Балашовский" Е.В. Лукьянова. Она подчеркнула, что ещё семь лет назад инициативу руководства балашовской полиции о проведении районного родительского собрания с семьями, воспитывающими несовершеннолетних детей с наличием определённых проблем в семье, школе, на улице поддержали все члены Общественного совета.

"На протяжении четырёх лет мы проводили собрания с родителями, педагогами, членами КДН, детскими психологами, социальными педагогами, представителями местного Епархиального управления. Это был, по сути, открытый диалог, на котором обсуждались и выносились разноуровневые вопросы воспитания подростков, сообща находили пути решения возникающих злободневных проблем, - сказала Елена Викторовна. - В 2016 году Общественный совет значительно расширил рамки нашего общения с родителями и детьми. Семинары стали тематическими, с приглашением специалистов по работе с несовершеннолетними из заинтересованных структур областного центра и соседних районов. А уже 24 ноября 2016 года было подписано Соглашение между Главным управлением МВД России по Саратовской области, Общественным советом при МО МВД РФ "Балашовский" и Уполномоченным по правам ребёнка в Саратовской области. Такие партнёрские отношения трёхстороннего содружества позволили заметно повысить уровень работы с несовершеннолетними и их родителями.

И тема сегодняшнего семинара "Родители и дети против наркотиков" актуальна как никогда! Ведь всё чаще прослеживается активный рост потребления в детской и подростковой среде синтетических курительных смесей. Эта проблема должна волновать не только официальные органы, но и в первую очередь самих родителей".

Обращаясь к участникам форума, начальник МО МВД РФ "Балашовский" полковник полиции В.В. Тимошин рассказал о непростой работе правоохранительных органов по обозначенной проблеме, привел конкретные статистические данные употребления наркотических средств.

По данным ГУЗ "Балашовский межрайонный психоневрологический диспансер", в 2017 году на учёте состояли 274 пациента, употребляющие наркотические средства, в данный момент - 261.

Виталий Вячеславович рассказал о деятельности сотрудников отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, отделения контроля над оборотом наркотиков МО МВД РФ "Балашовский" при взаимодействии с Общественным советом при полиции с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних.

Скажем, в городе и районе совместно с отделом опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами управления образования администрации БМР и

Балашовским филиалом

молодёжного социально-психологического центра

"Молодёжь плюс" с учащимися школ, студентами проводятся профилактические и агитационные мероприятия антинаркотической и антиалкогольной направленности, табакокурения.

О наркомании, токсикомании подростков как социальной проблеме, их своевременной профилактике в губернии рассказала Уполномоченный по правам ребёнка в Саратовской области Т.Н. Загородняя.

Присутствующие в зале смогли ознакомиться с презентацией на тему "Проблема наркозависимости: факторы риска" и докладом педагога-психолога ГБУ СО "Центр социальной помощи семье и детям города Саратова" Е.М. Трифоновой.

А оперуполномоченный Управления наркоконтроля ГУВД Саратовской области старший лейтенант полиции Д.В. Киселёва рассказала о факторах риска употребления наркотиков.

На опыте работы в городе и районе балашовского Общественного совета при полиции по профилактике наркомании среди детей и подростков подробно остановился медицинский клинический психолог, член Общественного совета при

МО МВД РФ "Балашовский" Андрей Иванович Матяшев.

Член Детского совета при Уполномоченном по правам ребёнка в Саратовской области, председатель совета старшеклассников, учащаяся 10 класса "В" МБОУ "Лицей №15 Заводского района города Саратова" Марина Шилан рассказала, как на практике решается озвученная на семинаре проблема наркомании среди подростков в её учебном заведении.

А член Общественного совета при ГУ МВД России по Саратовской области В.Г. Росновский высказал своё мнение о работе общественников по профилактике наркомании среди детей и подростков, о проводимых мероприятиях Общественными советами в районах области в этом направлении.

В свою очередь, заместитель начальника ГУ МВД РФ по Саратовской области генерал-майор внутренней службы А.Ю. Бегунов поблагодарил устроителей мероприятия и дал высокую оценку проведения важного форума его организаторам в лице Е.В. Лукьяновой и В.В. Тимошина. Особо подчеркнул, что подобная форма мероприятия (проведённая в Балашове), несомненно, должна "получить прописку" и пройти по всему региону. И с этим нельзя не согласиться.

Из рук Е.В. Лукьяновой и В.В. Тимошина участники семинара получили сертификаты организаторов.

Праздничного настроения добавили детские танцевальные коллективы МБУДО Центр "Созвездие", "Феникс", "Дебют", "Забава" и "Непоседы".

"БП" №№97-98 от 10 июля 2018.