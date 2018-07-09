"Будь самим собой - все остальные места уже заняты!"

"А теперь давайте я сделаю селфи вместе со всеми вами", - сказал Антон Хабаров и тут же мастерски запечатлел себя на смартфон на фоне зрительного зала кинотеатра "Победа", переполненного балашовскими поклонниками московского артиста. Что и говорить, даже для столичного гостя, выступающего на ведущих сценических площадках страны, явились откровением то внимание, тот искренний ажиотаж, с которыми встретили жители Прихоперского края ещё довольного молодого, но уже ярко заявившего о себе актера российского кино и театра.

Как признался Антон Олегович во время встречи с балашовцами, изначально он ожидал увидеть на этом мероприятии человек пять - десять, ну, может быть, немного больше. А тут в зрительном зале свободных мест не осталось. В смысле, вообще! Поскольку не только все стационарные и дополнительные кресла кинотеатра "Победа", но и всё свободное пространство у стеночки учреждения культуры было занято балашовскими ценителями театрального и кинематографического творчества. И, надо заметить, не зря. Ведь вряд ли кто из участников пожалел, что посетил сей "оазис" культуры в мгновения столь оглушительного события для нашего города, коим стал театральный фестиваль.

Творческая встреча с актером театра и кино Антоном Хабаровым состоялась в кинотеатре "Победа" в первый день фестиваля "Театральное Прихопёрье", параллельно со спектаклем Государственного театра наций "Наше все… Бродский", который в то же время шел на сцене Балашовского драматического театра. И стала одним из наиболее ярких событий в программе нынешнего театрального праздника.

Стартовало действо с презентации творческого пути главного героя. На огромном экране кинотеатра были продемонстрированы фрагменты телесериалов, в которых довелось сыграть А. Хабарову ("Доктор Живаго", "Братаны", "Мурка", "Закрытая школа"), его выступление в проекте "Тан-цы со звездами". Примечательно, что вместе с Антоном в фильмах снимались многие замечательные актеры отечественного кинематографа Олег Янковский, Светлана Ходченкова, Татьяна Арнтгольц, Сергей Гармаш, Михаил Пореченков, Александр Кравченко, Сергей Селин… А потому вполне закономерно, что у балашовцев возникло много-много вопросов, на которые они хотели бы обязательно получить ответ.

Однако А. Хабаров начал встречу с лёгкого рассказа о себе, о том, как он пришел в столь непростую, но очень интересную профессию. Как оказалось, родился наш герой в городе Балашиха Московской области. Его родители - обыкновенные люди: отец - столяр и слесарь, мама - воспитатель детского сада. В детстве Антон не предполагал стать артистом - занимался спортивными танцами на довольно высоком уровне. Дошел до уровня кандидата в мастера спорта. Брал серебро и бронзу на чемпионатах России по танцам. До мастера спорта Антону оставался буквально один рейтинговый турнир. Поэтому будущий актер хотел заниматься танцами всю свою жизнь (в качестве тренера по спортивным танцам) и решил стать студентом Академии физкультуры и спорта.

Но судьба распорядилась иначе. Мечта жителя Балашихи нежданно рухнула, и он просто отчаялся. На выручку пришел отец, который летом 1997 года буквально взял за руку сына и повел поступать того в Московский областной колледж искусств… на факультет режиссуры любительского театра (курс Е.О. Багровой и В.И. Тиндиковой). Ну, не пропадать же десяти годам напряженной творческой - танце-вальной - подготовки талантливого парня!

Примечательно, но взяли Антона в колледж только потому, что он… ошибся. В ходе вступительных испытаний Хабарову нужно было сделать анализ своей пьесы. Так вот, он понял все в буквальном смысле - за одну ночь пьеса была написана и проанализирована. На строгий суд приемной комиссии был представлен готовый результат: пьеса и её анализ. В пьесе было что-то про дружбу, про деньги, о том, что люди отворачиваются от человека, если у него нет денег… Как ни странно, но его пьеса произвела впечатление на приёмную комиссию, и Хабаров был принят. Однокурсникам будущего режиссёра - девятнадцатилетнего Антона - было по 30 - 35 лет.

Однако по окончании учебы наш герой не остановился, решил двигаться дальше и в 2000 году подал документы сразу в три театральных вуза Москвы. Как результат, он поступил в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина (курс В. И. Коршунова), в котором были бесплатные талоны на питание, что было принципиально для парня из провинции. Примечательно, что в своё время у В. И. Коршунова учились такие известные артисты, как Олег Даль, Павел Луспекаев, Инна Чурикова. Александр Домогаров, Игорь Петренко. "Щепку" Антон Хабаров успешно окончил в 2004 году.

Сразу же после вуза он был принят в труппу театра "Современник". С 2008 по 2010 годы работал в Театре имени Маяковского. В 2013 году был зачислен в Московский Губернский театр (художест-венный руководитель С.В. Безруков). Параллельно театру снимался в кино.

- Мне в жизни повезло, - сказал А. Хабаров в ходе общения с балашовцами. - Поскольку довелось работать с такими великими артистами, как Олег Янковский, Вера Алентова, Татьяна Васильева, Чулпан Хаматова, Олег Меньшиков. Учился у них очень многому. Все они удивительные люди. Например, Олег Иванович Янковский учил меня, что чем больше артист в профессиональном отношении, тем он проще в общении. И это действительно так, поскольку артист работает своей душой...

- Антон Олегович, расскажите о совместной работе с Олегом Янковским...

- С Олегом Янковским и Чулпан Хаматовой я работал на съемках телесериала "Доктор Живаго". Был момент, когда из-за меня срывались дубль за дублем. И тогда Янковский подошел ко мне и спросил: "Что с тобой?" Я ответил, что он является моим любимым актером, и я не знаю, как с ним работать, как играть. На это Олег Иванович рассказал историю о его съемках в фильме "Служили два товарища", где он снимался вместе с Роланом Быковым. Янковский тогда тоже очень волновался, а потому к нему подошел Быков и сказал: "Ты не волнуйся. Ты красивый, ты просто стой, а я всё сыграю…" И если обратить внимание, то Олег Янковский действительно там, в основном, стоит, а Ролан Быков вокруг него носится, бегает… И в целом в процессе той работы мы с Олегом Ивановичем много общались, говорили. Он мне многое показал, многому научил и прежде всего доброму отношению к людям, человечности…

- Интересно, а где снималась "Закрытая школа"?

- "Закрытая школа" снималась в подмосковной усадьбе Середниково, принадлежавшей в своё время династии Столыпиных - Лермонтовых. Примечательно, что тот большой проект оказался в итоге телесериалом для подростков. Ведь сегодня в нашей стране мало снимается кино для детей. А здесь как-то всё так получилось… Но сложность состояла в том, что все ученики были моими ровесниками.

- А какая у Вас самая любимая роль?

- Самая любимая роль та, которая впереди. Мне есть, к чему стремиться. Ведь чтобы чего-то достичь, чтобы добиться успеха, надо много работать, нужно стать личностью. Сегодня ценятся только личности. А личность - это тот, у кого есть свое собственное мнение, есть серьезный интеллектуальный потенциал. Поэтому я и сыну всегда говорю: "Больше читай, знай, изучай, слушай хорошую музыку. Всё это очень важно, и в жизни обязательно пригодится".

Окончание в "БП" №№97-98 от 10 июля 2018.