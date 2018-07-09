Выйду ночью в поле с конём...

Путешественник из Китая Цзин Ли прибыл в Саратовскую область на коне. Об этом сообщает ИА "Версия-Саратов" со ссылкой на пресс-службу Национального центра конного туризма.

По информации агентства, иностранец намерен верхом пересечь Россию от Карачаево-Черкессии до Мурманска. 27 июня он прискакал в Саратов. Там он посетит конный клуб "Золотая подкова", расположенный в поселке Рейник на выезде из города. После этого китаец отправится в Самарскую область, где побывает на стадионе "Самара-арена", на котором проходят матчи чемпионата мира по футболу.

"Общая протяженность запланированного маршрута составляет более 5000 километров. Путешественник уже побывал на стадионе "Фишт" в Сочи, "Ростов-арене", "Волгоград-арене". Далее он намерен посетить Казань, Саранск, Нижний Новгород, Москву, Санкт-Петербург, Мурманск", - отмечается в сообщении.