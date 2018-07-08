Главная
Воскресенье, 8 июля 2018 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Главная

Памятка населению Балашовского района по правилам поведения на воде

Лето – прекрасная пора для отдыха, а вода – чудесное средство оздоровления организма. Но купание приносит пользу лишь при разумном ее использовании.

Начинать купание следует при температуре воды не ниже 18 градусов и при ясной безветренной погоде при температуре воздуха 25 и более градусов.
Не рекомендуется купаться ранее, чем через 1,5 часа после еды.
Входите в воду осторожно, когда она дойдет до пояса, остановитесь и быстро окунитесь с головой, а потом уже плывите.
Не следует входить в воду уставшим, разгоряченным или вспотевшим.
Если Вы плохо плаваете, не доверяйте надувным матрасам и кругам.
Паника – основная причина трагедий на воде. Никогда не поддавайтесь панике.

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ!

  • купаться можно только в разрешенных местах;
  • нельзя нырять в незнакомы местах – на дне могут оказаться притопленные бревна, камни, коряги и др.;
  • не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина;
  • не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах – они могут оказаться неисправными, а это очень опасно даже для умеющих хорошо плавать;
  • нельзя цепляться за лодки, залезать на знаки навигационного оборудования – бакены, буйки и т.д.;
  • нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать за буйки, ограничивающие зону заплыва, и выплывать на фарватер;
  • нельзя купаться в штормовую погоду или в местах сильного прибоя;
  • если вы оказались в воде на сильном течении, не пытайтесь плыть навстречу течению. В этом случае нужно плыть по течению, но так, чтобы постепенно приближаться к берегу;
  • если вы попали в водоворот, наберите побольше воздуха, нырните и постарайтесь резко свернуть в сторону от него;
  • если у Вас свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и плывите к берегу, постарайтесь при этом растереть сведенные мышцы. Не стесняйтесь позвать на помощь;
  • нельзя подавать крики ложной тревоги.

ПРАВИЛА
ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ

  • когда купаешься, поблизости от тебя должны быть взрослые;
  • нельзя играть в тех местах, откуда можно упасть в воду;
  • не заходи на глубокое место, если не умеешь плавать или плаваешь плохо;
  • не ныряй в незнакомых местах;
  • не заплывай за буйки;
  • нельзя выплывать на судовой ход и приближаться к судну;
  • не устраивай в воде игр, связанных с захватами;
  • нельзя плавать на надувных матрасах и камерах (если плохо плаваешь);
  • не пытайся плавать на бревнах, досках, самодельных плотах;
  • если ты решил покататься на лодке, выучи основные правила безопасного поведения в этом случае;
  • необходимо уметь правильно управлять своими возможностями.


МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ЛОДКАМИ

  • Катание на гребных и моторных лодках (катерах) только под руководством взрослых. К управлению моторными катерами и лодками допускаются лица, имеющие специальные права на самостоятельное управление плавсредствами.
  • При катании запрещается:
  • перегружать катер, лодку сверх установленной нормы;
  • пользоваться лодкой детям до 16 лет без сопровождения взрослых;
  • брать в лодку детей, не достигших 7 лет;
  • прыгать в воду и купаться с лодки;
  • сидеть на бортах, переходит с места на место и пересаживаться на другие катера, лодки;
  • кататься в вечернее и ночное время;
  • подставлять борт лодки параллельно идущей волне;
  • кататься около шлюзов, плотин, плотов;
  • останавливаться около мостов и под мостами.

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ
ТОНУЩЕМУ ЧЕЛОВЕКУ

  • Бросьте тонущему человеку плавающий предмет, ободрите его, позовите помощь.
  • Добираясь до пострадавшего вплавь, учтите течение реки.
  • Если тонущий не контролирует свои действия, подплывите к нему сзади и захватив его за голову, под руку, за волосы, буксируйте к берегу.
  • На берегу необходимо оказать пострадавшему доврачебную помощь, ликвидировать кислородную недостаточность, применять реанимационные меры.
  •  

ПОМНИТЕ
Нарушение правил безопасного поведения на воде – это главная причина гибели людей, в том числе детей.

Управление ГО и ЧС Балашовского района.