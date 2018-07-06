Три очка из Саратова

24 июня в Саратове балашовский "Хопёр" встречался с местным клубом "ДЮСШОР-14" в рамках очередного тура чемпионата области по футболу.

Как рассказал корреспонденту "Балашовской правды" главный тренер нашей команды Александр Сатов, они уверенно победили хозяев.

"Забили три гола. В первом тайме атакующий полузащитник Олег Сатов забил мяч головой после розыгрыша углового. Первый тайм закончился со счётом 0-1 в нашу пользу. После перерыва дважды отличился полузащитник Алексей Мисюра, забив саратовцам после удачных комбинаций. Хозяева нам так и не забили: хорошо играл наш вратарь Константин Уманцов", - сообщил Александр Викторович.

Он отметил, что игра была тяжелой из-за жары. Теперь в "копилке" у "Хопра" 11 очков - три победы и две ничьих. В этом круге у наших футболистов осталось две игры с лидерами чемпионата - дублем "Сокола" и командой "СГУ".

"БП" №№95-96 от 5 июля 2018.