Курить - здоровью вредить

27 июня в одной из квартир дома, расположенного на улице Карла Маркса в Балашове, произошёл пожар. Об этом корреспонденту "Балашовской правды" рассказали в пожарной части № 25.

"Сигнал на пульт службы "01" поступил около 11.00 утра. Загорелись вещи в однокомнатной квартире. По-страдал 54-летний мужчина. По предварительной информации, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты", - сообщил огнеборец.

В свою очередь, в Балашовской районной больнице информацию о пострадавшем подтвердили. "Он отравился продуктами горения. Его жизни ничего не угрожает", - рассказали медики.

"Уважаемые жители Саратовской области! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнём, соблюдайте правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов. Берегите свое жилье и жизни от огня!", - рекомендуют сотрудники пресс-службы регионального ГУ МЧС.



"БП" №№95-96 от 5 июля 2018.