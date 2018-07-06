Страсти футбольные и пенсионные

Июнь 2018 года запомнится в России, пожалуй, двумя громкими событиями, которые, несмотря на все свое различие, тем не менее, имеют и несколько существенных сходных черт. И то, и другое очень важны сами по себе и затрагивают интересы огромного количества людей. И в том, и в другом случае есть убежденные сторонники, но хватает и ярых противников. И, наконец, оба эти события назрели уже давно и стартовали практически одновременно…

Разумеется, речь идет, с одной стороны, о начавшемся матчем Россия - Саудовская Аравия на московском стадионе "Лужники" очередном чемпионате мира по футболу (который, кроме столицы, проходит еще в 10 городах страны), и, с другой стороны, об анонсированной на днях премьер-министром российского правительства Д.А. Медведевым очередной масштабной пенсионной реформе, законопроект о которой уже внесен правительством на рассмотрение в Госдуму.

В пользу проведения в России мирового футбольного первенства высказывались, мягко говоря, далеко не все заинтересованные стороны (некоторые наши зарубежные партнеры даже предлагали, вполне, впрочем, безуспешно, бойкотировать мундиаль). Сценарий реформирования пенсионной системы страны, предложенный российским правительством, также был воспринят обществом не-однозначно и вызвал ряд вопросов и критических замечаний.

Эти два сюжета продолжают развиваться параллельными курсами. Пока российские болельщики с увлечением следят за приключениями отечественных футбольных "чудо-богатырей" (одержав две победы подряд и проиграв сборной Уругвая, дружина С.С.Черчесова вышла-таки из группы и "напоролась" аккурат на сборную Испании, которую благополучно и одолела в серии послематчевых пенальти), депутаты Госдумы в регионах проводят встречи с людьми, в ходе которых пытаются объяснить резоны предстоящей пенсионной реформы. На это у них есть 30 дней.

Одна из таких встреч в формате зонального совещания с депутатом Государственной Думы России О.Ю. Баталиной состоялась на днях в актовом зале Балашовского Центра дополнительного образования "Созвездие". Вместе с Ольгой Юрьевной во встрече с балашовцами и представителями ряда соседних районов приняли участие: управляющий отделением ПФР по Саратовской области А. С. Романов, руководитель Государственной инспекции труда, главный государственный инспектор труда в Саратовской области А.С. Санников, председатель Саратовского регионального отделения Союза пенсионеров России С.А. Ковшов, министр занятости, труда и миграции Саратовской области Н.Ю. Соколова.

Открывая встречу, О.Ю. Баталина подчеркнула, что цель подобных мероприятий заключается в том, чтобы на данном этапе обсуждения предлагаемой реформы дать возможность людям высказать свое отношение к ней, услышать их мнения и конкретные предложения, которые, как заверила Ольга Юрьевна, будут учтены в ходе обсуждения и принятия в парламенте законопроекта о пенсионной реформе.

Достаточно подробно, с использованием статистических данных и слайдов Ольга Юрьевна рассказала о нынешнем положении пенсионной системы страны, а также о главных пунктах предлагаемой реформы.

Начала издалека, с истории возникновения, становления и развития в нашей стране пенсионной системы как таковой. Постепенно дошла до настоящего времени.

- Для чего вообще нужна пенсионная реформа? - задалась сакраментальным вопросом Ольга Юрьевна. И сама же на него ответила.

- Дело в том, что в нашей стране пенсию получают все - и те, кто работал всю жизнь, и те, кто не работал ни одного дня. Средний размер страховой пенсии в Российской Федерации на текущий момент составляет 14,4 тыс. рублей. Ключевое слово здесь "средний". Это значит, что у кого-то пенсия существенно выше, но у большинства она гораздо меньше этой суммы. Лично у меня практически не бывает депутатского приема, чтобы ко мне не приходили пенсионеры и не жаловались на то, что, получая по 10-12 тысяч рублей пенсии, они практически не могут свести концы с концами. "Как мне жить на эту пенсию?" - спрашивают они.

При этом надо понимать, что на размер пенсий влияет напрямую соотношение между работающими и пенсионерами. В Саратовской области, например, на одного пенсионера сегодня приходится лишь 0,96 работающего.

Так вот сегодня уже совершенно очевидно, что настала пора принимать серьезные кардинальные меры для того, чтобы мы могли существенно повысить пенсионное содержание наших пенсионеров и иметь возможность индексировать их пенсии с опережением инфляции. Одним из таких необходимых шагов видится резкое повышение возраста выхода человека на пенсию. Ряд зарубежных стран, в том числе и европейских, уже прошли этот этап. А некоторые вынуждены заходить на второй круг.

Противники реформы в числе прочего указывают на то, что в случае резкого повышения возраста выхода на пенсию (предполагается, что мужчины к завершению реформы станут выходить на заслуженный отдых в 65 лет, а женщины - в 63 года) люди просто не будут доживать до этого возрастного рубежа.

Эти аргументы парламентарий отнесла к мифам, которые гуляют по социальным сетям. Дело в том, что средняя продолжительность жизни (на что так упирают в тех же социальных сетях, мол, мужчины в России и так живут в среднем 59 лет) складывается из различных показателей, в том числе смертности от болезней, несчастных случаев и т. д. По данным, которые озвучила Ольга Юрьевна, сегодня люди в нашей стране живут на пенсии в среднем… 20 лет.

Довольно часто говорят, что если пенсионная реформа в предлагаемом варианте состоится в нашей стране, то пожилые люди вынуждены будут работать до 63-65 лет соответственно, таким образом "перекрывая дорогу" молодым. Да и работодатели сегодня не слишком охотно принимают на работу людей после 40-45 лет, стараясь под любыми предлогами избавляться от людей предпенсионного возраста. Парламент сейчас обсуждает меры дополнительного обеспечения гарантий защиты людей именно предпенсионного возраста, разрабатываются специальные программы по повышению квалификации, обучению новым специальностям. Разумеется, придется соответствующим образом перестраивать работу службы занятости. Что же касается конкуренции молодых и пожилых людей на рынке труда, то, по мнению О.Ю. Баталиной, эти категории на рынке труда практически не пересекаются…

В ходе дискуссии было задано много вопросов, касающихся самых различных аспектов обсуждаемой проблемы. В основной своей массе люди соглашались, что пенсионная реформа назрела уже давно. При этом однако высказывались как опасения, как бы не вышло хуже, так и конкретные предложения. В числе прочего людей интересовало, почему в предлагаемом законопроекте не упоминаются так называемые пенсионеры-силовики, а также чиновники.

- Эти категории пенсионеров получают свои пенсии не из Пенсионного фонда, как все остальные, а из бюджета. Придет время - займемся и ими, - заверила парламентарий.

P.S. 1 июля в нескольких российских городах прошли митинги против предполагаемой пенсионной реформы. В Балашове обошлись без протестных выступлений, хотя проведение митинга было заявлено.

"БП" №№95-96 от 5 июля 2018.