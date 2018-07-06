"Живём на все 100!"

Такой девиз был выбран для II Межрегионального фестиваля

"Театральное Прихоперье", красочное открытие которого состоялось 25 июня в самом центре Балашова. Кстати сказать, этот девиз организаторы выбрали отнюдь не случайно, ведь в нынешнем году исполняется ровно 100 лет одному из старейших профессиональных театров Саратовской области - Балашовскому драматическому театру. Именно этому славному вековому юбилею и посвящен

нынешний театральный фестиваль.

Древние говорили, что невозможно дважды войти в одну и ту же реку. Еще сложнее бывает если не превзойти, то, по крайне мере, повторить свой же громкий успех.

Первый Межрегиональный фестиваль "Театральное Прихоперье" произвел в сентябре прошлого года настоящий фурор в культурной и околокультурной жизни не только нашего района, но и Саратовской области, да, пожалуй, и страны в целом. С этим сегодня не спорит никто. И, кстати, лишним подтверждением безусловного успеха того фестиваля стало решение сделать этот театральный форум традиционным. Поэтому перед организаторами нынешнего уже второго фестиваля "Театральное Прихоперье" стояла архисложная задача - не уронить столь высоко поставленную планку, повторить, а по возможности и превзойти прошлогодний успех…

Справедливости ради надо отметить, что "стартовые позиции" для столь громкого успеха год назад были куда выгоднее, чем сегодня. Ведь, напомним, что в сентябре 2017 года случилось событие, которого балашовские театралы с нетерпением ждали без малого три десятка лет. Речь идет, конечно, об открытии новой сцены Балашовского драмтеатра. "Пробить" этот вопрос и осуществить задуманное на практике помог наш замечательный земляк, спикер Государственной Думы России В.В.Володин. И уже в процессе подготовки к открытию новой сцены БДТ возникла идея (инициатором выступил губернатор Саратовской области В.В. Радаев) провести на вновь открывающейся сцене большой Межрегиональный театральный фестиваль.

К слову сказать, в то, что такой сложный и амбициозный проект может быть осуществлен в условиях нашего города в столь сжатые сроки (меньше года), на самом деле мало кто верил. Зато когда все случилось, по опросам балашовцев, именно открытие новой сцены Балашовского драматического театра и фестиваль были признаны главными и самыми яркими событиями 2017 года. Вот уж, воистину, глаза боятся, а руки делают…

Наверное, стоит напомнить, что в Балашов на фестиваль "Театральное Прихоперье" в сентябре 2017 года приехали двенадцать виднейших театральных коллективов страны, в том числе такие гранды, как Государственный театр наций с Евгением Мироновым и Чулпан Хаматовой, Московский художественный театр им. А.П. Чехова (МХТ), Государственный Большой театр, Санкт-Петербургский Александринский театр… За неделю, что продолжался фестиваль, балашовские и не только балашовские зрители посмотрели около десятка спектаклей.

В нынешнем году проведение Межрегионального фестиваля "Театральное Прихоперье" пришлось на 25 июня - 3 июля. Таким образом, открытие театрального форума совпало с традиционными школьными выпускными балами. Впрочем, как оказалось, это даже к лучшему. Во всяком случае, колонна балашовских выпускников стала безусловным украшением красочного костюмированного парада "Весь мир - театр", которым, собственно, и открывались многочисленные праздничные мероприятия, приуроченные к открытию фестиваля .

Ну, а принимали парад почетные гости праздника: губернатор Саратовской области В.В. Радаев, министр культуры области Т.А. Гаранина, главная звезда II Межрегионального фестиваля "Театральное Прихоперье" актер Московского губернского театра, популярный артист театра и кино А.О. Хабаров. На правах хозяина участников парада приветствовал глава БМР П.М. Петраков. В карнавальном шествии принимали участие как профессиональные артисты Балашовского и ряда соседних районов, так и простые балашовцы, с готовностью отозвавшиеся на предложение облачиться в костюмы сказочных героев. Дополнительного колорита и театральности действу добавляли и несколько грузовых автомашин, искусно "загримированных" под театральные декорации.

Открыла шествие, разумеется, муза трагедии Мельпомена. И так перед изумленными зрителями, подобно ленте времени, стала разворачиваться сама история возникновения, становления и развития театра во всем её временном, жанровом и национальном разнообразии. В красочных костюмах и об-разах здесь, в частности, были представлены древнегреческий театр, русский площадной театр, цирк, классический и современный театр… Были здесь и мимы, и скоморохи, и герои популярных народных сказок (один только Змей Горыныч о трех головах чего стоит), и клоуны, и знойные красотки-танцовщицы, исполнявшие румбу, а, может быть, и самбу (кто же их разберет), и "мексиканцы" в своих неизменных безразмерных самбреро…

Периодически шествие приостанавливалось, и тогда перед почетными гостями разворачивались небольшие театрализованные представления, выступления танцевальных коллективов, юных граций - художественных гимнасток. И губернатор области В.В. Радаев, и глава района П.М. Петраков, и актер А.О. Хабаров, да и другие гости с удовольствием приветствовали участников карнавала и рукоплескали их искусству.

Замыкала костюмированное шествие колонна выпускников балашовских школ. Со стороны могло показаться, что в строгих костюмах и изящных вечерних платьях идут не вчерашние школьники, а шествуют по красной дорожке где-нибудь в Каннах звезды кино. Впрочем, как знать, вполне может статься, что кому-то из этих ребят и девушек лет через 15-20 суждено пройти по заветной ковровой дорожке, представляя Россию и Балашов на каком-нибудь престижном кинофестивале. Сейчас перед ними открыты все дороги и пути…

А пока их путь пролегал от пешеходной зоны на городскую площадь, где в это время начинался районный праздник выпускников "Ты юность наша, Балашов!". Этот праздник в таком формате проходит в Балашове уже третий год подряд. Так что, можно сказать, что он тоже стал одной из многочисленных добрых традиций, коими славится наш город.

Балашовских выпускников 2018 года поздравили губернатор Саратовской области В.В. Радаев, глава БМР П.М. Петраков, начальник управления образования администрации Балашовского района В.В. Шатковская, учителя и преподаватели.

Для них на сцене главной площади города был устроен настоящий праздник с выступлениями лучших артистов города.

А праздничное действо тем временем переместилось уже на театральный бульвар с характерным названием "Кушать подано!", раскинувшийся на ул. Володарского (от ул. К. Маркса до входа в Театральный парк). Здесь по обеим сторонам бульвара расположились многочисленные тематические чайные и кофейни ("Сорочинская ярмарка", "У Шерлока Холмса", "12 стульев", "Три толстяка") с соответствующими фотозонами, прилавки со всякого рода вкусностями, предметами декоративно-прикладного искусства.

Особой популярностью у прогуливающихся по бульвару пользовался павильон наших друзей-соседей из Аркадакского района. Коллектив "Новое измерение" привез в Балашов небольшую театрализованную миниатюру "Вечера на хуторе близ Диканьки". Гости фестиваля не только с удовольствием угощались блюдами украинской кухни, но и выстраивались в очередь, чтобы сфотографироваться на память с колоритными хуторянками.

Окончание в "БП" №№95-96 от 5 июля 2018.