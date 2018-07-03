«Ты помнишь, как все начиналось...»

1 июля исполнилось ровно 20 лет, как в Балашове начал работать территориальный орган Пенсионного фонда.

До появления УПФР сбором страховых взносов с работодателей занимались несколько уполномоченных. Им для работы было выделено три небольшие комнатки в здании бывшего проектного института города. Вот с этих трех комнат и началась история Управления ПФР в Балашовском районе, да и первыми его сотрудниками стали уполномоченные по сбору страховых взносов.

- Мы и сегодня располагаемся в том же здании, - говорит начальник Управления Ирина Пакулина, - только теперь мы занимаем весь третий этаж и большую часть четвертого. Наш коллектив за 20 лет увеличился почти втрое. Многое изменилось с тех пор: Пенсионный фонд стал самой мощной структурой в стране по оказанию социальных услуг населению, и каждый территориальный орган в ответе за исполнение поставленных задач в своем районе.

Ирина Пакулина работает в Управлении практически с его основания, она пришла в декабре 1998 года в отдел персонифицированного учета ведущим специалистом.

- Персональный учет тогда был новым направлением в нашей работе, - поясняет Ирина Юрьевна. - Работодатели, которые раньше уплачивали взносы общей суммой за всех работников предприятия, не понимали, зачем нужно предоставлять на каждого индивидуальные сведения. Это ложилось дополнительной нагрузкой на бухгалтерию, и, конечно, люди этому противились. К тому же и время было нелегкое, кризисные годы. Не все предприятия были уверены в завтрашнем дне. Кому в такой ситуации захочется вникать в тонкости уплаты взносов? Но мы работали со страхователями: уговаривали, убеждали, разъясняли, проводили семинары и консультации. Кстати, новому делу нам предстояло обучить и своих коллег. На нашей базе был создан межрайонный пункт, и мы консультировали и контролировали работу коллег в Аркадаке, Турках, Самойловке, Калининске, Романовке.

Ирина Пакулина вспоминает, что правильно организовать и наладить работу нового Управления сумел его первый руководитель Сергей Филиппов. Именно он занимался подбором кадров, и ему удалось собрать дружный, профессионально грамотный коллектив, заложить определенные традиции, закрепить стиль работы, при котором каждый специалист четко выполняет свои обязанности, но всегда готов прийти на помощь коллеге. Эти принципы безоговорочно соблюдаются до сих пор. Коллектив стабильный. В нем и сегодня продолжают трудиться 15 человек из тех, кто начинал работать с момента создания управления. Отдел выплаты пенсий и социальных выплат возглавляет Тамара Федина. Клиентской службой на правах отдела руководит Анна Рыбасова. В должности ее заместителя Татьяна Зубкова. Во главе финансово-экономической группы - главный бухгалтер Ольга Шевцова. Отдел оценки пенсионных прав застрахованных лиц выполняет свои обязанности под началом Светланы Виненковой. Опыт у них огромный, но своими знаниями и секретами они щедро делятся с молодыми сотрудниками.

Функции и задачи Пенсионного фонда постоянно расширяются, с каждым годом он оказывает все больше государственных услуг населению, но когда ему была поручена реализация программы материнского семейного капитала, сотрудницы Управления в Балашовском районе дружно выдали: "Ну, это, конечно, наше!". К детям и материнству здесь особое отношение, коллектив управления гордится, что в числе их сотрудников четыре многодетные мамы. И материнские заботы ничуть не мешают им справляться с профессиональными обязанностями.

- Работа в Пенсионном фонде требует не только профессиональной подготовки, - убеждена Ирина Пакулина, - но и душевных качеств. Мы работаем с людьми, а с ними надо быть терпеливыми, внимательными. Особенно это касается специалистов клиентских служб. Клиентская служба - наша визитная карточка. Мы обслуживаем клиентов быстро и качественно. Мы рады, когда люди говорят нам: "Спасибо!".

В 1998 году были открыты Управления ПФР в Аркадакском, Балаковском, Дергачевском, Духовницком, Ершовском и Ртищевском районах. Для них этот год тоже юбилейный. Поздравляем коллег от души и желаем дальнейших профессиональных успехов!

"БП" №№93-94 от 3 июля 2018.