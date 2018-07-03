Так называется традиционный областной праздник выпускников, который состоялся в этом году в Саратове 23 июня. Наряду со своими сверстниками из всех муниципальных районов области в нем приняли участие и выпускники школ Балашовского района.

Своеобразным сюрпризом для вчерашних школьников и школьниц стало то, что поздравить их с окончанием учебы и началом новой взрослой жизни пришел губернатор Саратовской области В.В. Радаев.

Валерий Васильевич пожелал ребятам сделать правильный жизненный выбор и настойчиво идти к осуществлению своей мечты.

Программа праздника, как всегда, была весьма интересной и разнообразной. Выпускники участвовали в интерактивном мероприятии, трансляция которого шла сразу на шести экранах. На празднике работали фотозоны, и они, мягко говоря, не пустовали. Ребята и девчонки фотографировали друг друга, делали селфи на память. Ведь, как поется в известной песне, своеобразном гимне выпускников всех поколений, "не повторяется такое никогда…". Для виновников праздника в этот вечер работали известные коллективы: "Бурито", "5staFamily", участница проекта "Голос" Lilit….

Отрадно отметить, что в ряду признанных звезд эстрады весьма достойно смотрелись и участники популярной балашовской танцевальной группы "Флэш-дэнс". Пользуясь уникальной возможностью, учебные заведения Саратова здесь же, на празднике, проводили собственные презентации для будущих абитуриентов.

Феерия праздника продолжалась несколько часов. На Театральной площади, которая стала центром многочисленных праздничных мероприятий, в этот вечер царила атмосфера сказки и исполнения мечты. Юные балашовцы получили много позитива и задора, они пели, танцевали, искренне радовались происходящему.

Однако все хорошее когда-нибудь кончается. Увы, завершился и праздник выпускников Саратовской области "Роза ветров". Причем завершился он весьма эффектно - красочным и оглушительным салютом.

P.S. В этот же день учителя Балашовского района посетили Саратовский Театр юного зрителя. Здесь в торжественной обстановке прошла церемония вручения премии "Признание".

"БП" №№93-94 от 3 июля 2018.