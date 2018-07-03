«Айболит» на колесах

В Балашове работает передвижной медицинский пункт. В "больнице на колёсах" можно измерить артериальное давление, проверить кровь на содержание сахара, а также получить бесплатные консультации и рекомендации врачей.

"Это акция "Маршрут здоровья". Проверяем и выявляем больных, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями лёгких, эндокринными заболеваниями, атеросклерозом… Проверяем всех желающих, бесплатно.

Наша бригада от Балашовской районной больницы. Работает также бригада из Саратова - эндокринолог, невропатолог, хирург и кардиолог. Они находятся непосредственно в здании поликлиники.

Мы ездим уже три недели подряд. Сегодня принимаем с девяти часов утра. До обеда я лично принял 42 человека. Некоторых отправлял к узким специалистам. Очень много выявляется патологий, заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Мы побывали в Романовском районе, Большом Карае, Самойловке, Святославке, Аркадаке, Красном Знамени, Ртищево, Екатериновке, Пинеровке…

Общее число обследованных - под две тысячи примерно.

Нас поддерживают волонтёры из медицинского училища, помогают на улице. Все обследования бесплатные, пациенты довольны. Большинство редко обращается к врачам, поэтому приходят уже с заболеваниями серьёзными, переходящими в хронические.

Здесь сейчас работают восемь врачей. С утра даже были небольшие очереди, но ждали немного. Попасть гораздо легче, чем стоять в очереди в поликлинике. Обследоваться можно анонимно. Если человек интересуется своим здоровьем, он обязательно обратится.

Студенты медицинского училища раздают памятки о здоровом образе жизни, о диете, здоровом питании и другие", - сообщил нашему корреспонденту врач-терапевт Центра "Здоровье" Василий Евгеньевич Дроботов.

"БП" №№93-94 от 3 июля 2018.